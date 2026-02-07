小孟老師運勢／雙魚「加薪+桃花」一起來！3星座慎防破財

生活中心／綜合報導

今日是2月7日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密12星座運勢。其中雙魚座、巨蟹座表現最亮眼，不僅事業運走高，雙魚更有「加薪在望」、桃花爆棚的好消息；天蠍座正偏財同步提升，財運明顯回溫。相較之下，處女座需慎防破財與感情糾紛，雙子座、金牛座則要留意人際與溝通誤會。小孟老師提醒，今日適合主動出擊、把握貴人，但涉及金錢與感情仍須多一分冷靜。

02/07(六)





牡羊座：

工作：主動完成雜務

感情：多多出外旅遊

財運：出外逢財貴人

牡羊幸運色:橘紅色

貴人:牡羊

小人:雙子



金牛座：

工作：獨自完成工作

感情：心境較為孤獨

財運：沒有白吃午餐

金牛幸運色:奶茶色

貴人:獅子

小人:牡羊



雙子座：

工作：致力完成任務

感情：容易產生誤會

財運：消息需要查證

雙子幸運色:紅棕色

貴人:摩羯

小人:金牛



巨蟹座：

工作：效率得到認可

感情：主動追求對象

財運：業績蒸蒸日上

巨蟹幸運色:原木色

貴人:天秤

小人:摩羯



獅子座：

工作：嶄新的新方針

感情：過去已是塵埃

財運：放下舊有觀念

獅子幸運色:青綠色

貴人:巨蟹

小人:水瓶



處女座：

工作：公司高層訪視

感情：慎防入三角戀

財運：恐破財多留意

處女幸運色:抹茶色

貴人:金牛

小人:巨蟹



天秤座：

工作：維持同事和諧

感情：大方接受感情

財運：增加投資知識

天秤幸運色:玫瑰色

貴人:雙魚

小人:處女



天蠍座：

工作：多元應變難題

感情：不必反覆悲傷

財運：正偏財運提升

天蠍幸運色:冰晶色

貴人:射手

小人:天蠍



射手座：

工作：以不變應萬變

感情：小事不必掛心

財運：穩健保守策略

射手幸運色:咖啡色

貴人:雙子

小人:獅子



魔羯座：

工作：以淡定來面對

感情：互動變為平淡

財運：多學理財思維

魔羯幸運色:普洱色

貴人:天蠍

小人:天秤



水瓶座：

工作：勤勞會得讚賞

感情：放下糾結執念

財運：財運起伏較大

水瓶幸運色:海藍色

貴人:水瓶

小人:雙魚



雙魚座：

工作：行動力為關鍵

感情：人緣桃花滾滾

財運：近期有望加薪

雙魚幸運色:黃金色

貴人:處女

小人:射手座

