小孟老師運勢／「1星座」喜迎大豐收 3運勢齊旺！

生活中心／綜合報導



2月3日（週二）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。本日愛情運勢，愛神眷顧巨蟹座、天蠍座，巨蟹座桃花突然暴增，而天蠍收穫美滿感情。工作方面，金牛座業績將有大突破，水瓶座努力終獲得眾人肯定，而身陷僵局的天蠍座有望打破瓶頸。天蠍座不僅工作、愛情雙雙大豐收，還得財神相助，運勢相當旺。



02／03(二)



牡羊座：

工作：行事多留心眼

感情：多看對方優點

財運：娛樂消費增加

牡羊幸運色:金箔色

貴人:巨蟹

小人:處女



金牛座：

工作：業績突破飛昇

感情：過度在乎細節

財運：投資只要專精

金牛幸運色:桃木色

貴人:金牛

小人:雙魚



雙子座：

工作：掌握工作技巧

感情：放下感情掛礙

財運：抽獎有望中獎

雙子幸運色:黃金色

貴人:牡羊

小人:天蠍



巨蟹座：

工作：出現工作倦怠

感情：異性緣突然增

財運：制定實際計畫

巨蟹幸運色:橙橘色

貴人:摩羯

小人:雙魚



獅子座：

工作：一切進展順利

感情：檢討自身言行

財運：照原計畫投資

獅子幸運色:粉晶色

貴人:天蠍

小人:射手



處女座：

工作：想的多做的少

感情：學習包容對方

財運：財運低心情差

處女幸運色:淺灰色

貴人:水瓶

小人:天秤



天秤座：

工作：不要想直接做

感情：內心焦躁不安

財運：過度小心謹慎

天秤幸運色:暗紅色

貴人:獅子

小人:天蠍



天蠍座：

工作：突破眼前僵局

感情：收穫美滿感情

財運：有望翻紅出清

天蠍幸運色:粉紅色

貴人:天秤

小人:水瓶



射手座：

工作：較易力不從心

感情：自信帶來好運

財運：運勢不可言吉

射手幸運色:淺紫色

貴人:牡羊

小人:巨蟹



魔羯座：

工作：事情圓滿解決

感情：多加傾聽對方

財運：留意自身錢財

魔羯幸運色:海藍色

貴人:獅子

小人:處女



水瓶座：

工作：得到大家肯定

感情：爭吵沒有幫助

財運：不宜過度焦慮

水瓶幸運色:瑪瑙色

貴人:射手

小人:金牛



雙魚座：

工作：慎防小人拖累

感情：尊重對方想法

財運：投資不可盲從

雙魚幸運色:藍綠色

貴人:雙子

小人:獅子

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／天蠍運勢旺工作、愛情雙收！又喜獲財神眷顧：有望翻紅出清

