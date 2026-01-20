小孟老師運勢／1月20日出爐！這星座投資超準、愛情最甜是它

生活中心／綜合報導

1月20日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，天蠍座堪稱當日的「財運王」，運勢指出「投資眼光精準」，代表對市場趨勢判斷到位，無論理財或投資布局，都較容易做出正確選擇，獲利機會明顯提升。感情方面則以雙子座最為亮眼，「體驗幸福的愛」象徵感情互動順暢、甜蜜感升溫，單身者有機會感受到被愛的幸福，有伴者相處更顯輕鬆愉快。至於需要特別留意的星座，天秤座在財運上有「邀約親友投資」情況，建議謹慎評估人情與風險。

牡羊座：

工作：投資市場研究

感情：貼心關懷呵護

財運：適合與人合資

牡羊幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：魔羯



金牛座：

工作：更多的客製化

感情：內心真愛寶藏

財運：抓住投資熱點

金牛幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：雙魚



雙子座：

工作：建立供應產鏈

感情：體驗幸福的愛

財運：兼差增加收人

雙子幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：雙子



巨蟹座：

工作：提高薪酬福利

感情：懷念過去愛情

財運：網賺增加收入

巨蟹幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：天秤



獅子座：

工作：開發競爭策略

感情：體現關愛熱忱

財運：獲利效率提高

獅子幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：金牛



處女座：

工作：確保合法經營

感情：主動伸出援手

財運：空閒時間創收

處女幸運色：白色

貴人：射手

小人：獅子



天秤座：

工作：持續追求卓越

感情：相處輕鬆快樂

財運：邀約親友投資

天秤幸運色：銀色

貴人：牡羊

小人：巨蟹



天蠍座：

工作：追求創新進步

感情：營造美好未來

財運：投資眼光精準

天蠍幸運色：玫瑰色

貴人：天秤

小人：水瓶



射手座：

工作：解決部分方案

感情：主動討好伴侶

財運：投資備有預案

射手幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：處女



魔羯座：

工作：遵守法規法律

感情：夫妻恩愛幸福

財運：任務額外收入

魔羯幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：牡羊



水瓶座：

工作：善于反思現狀

感情：無悔地奉獻愛

財運：降低資金風險

水瓶幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：射手



雙魚座：

工作：保持服務穩健

感情：精心設計禮物

財運：節流減少支出

雙魚幸運色：綠色

貴人：處女

小人：天蠍

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／1月20日財運王出爐！這星座投資眼光超準、愛情最甜是它

