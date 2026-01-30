小孟老師運勢／1月30日財運王是它！專家曝投資能「平安入袋」

生活中心／綜合報導

1月30日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，天秤座主打穩健獲利，過去的投資或是努力將轉化為實質收益，且能「平安入袋」。對於財務掌控力極佳，是個適合收割成果的一天；在事業運勢上，水瓶座目前正處於「等待升官」的關鍵時刻，建議保持專業形象，隨時準備迎接好消息；感情方面，雙魚座有機會「攀上幸福巔峰」，與伴侶的互動不僅和諧，更能共同體驗極致的甜蜜，單身者也有機會在和諧的人際關係中遇到正緣。

廣告 廣告

01.30(五)

牡羊座：

工作：得到前輩相助

感情：人氣指數攀升

財運：團結能夠獲利

牡羊幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：金牛



金牛座：

工作：檢查檔案文件

感情：緊握雙手甜蜜

財運：手握現金機會

金牛幸運色：白色

貴人：雙子

小人：獅子



雙子座：

工作：有動力去學習

感情：呵護甜蜜溫馨

財運：注意財務流向

雙子幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：牡羊



巨蟹座：

工作：熱愛目前工作

感情：熱情奔放愛情

財運：把握投資時機

巨蟹幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天秤



獅子座：

工作：減少工作負擔

感情：浪漫永恆愛心

財運：關注資本市場

獅子幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：處女



處女座：

工作：貴人來自長官

感情：風和日麗晴朗

財運：慶幸最佳時機

處女幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：天蠍



天秤座：

工作：回到悠哉時光

感情：花開富貴浪漫

財運：獲利平安入袋

天秤幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：水瓶



天蠍座：

工作：虛心請教長官

感情：異性主動幫忙

財運：放下心中期待

天蠍幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：巨蟹



射手座：

工作：好事來笑口開

感情：眾人的開心果

財運：祈求幸運發生

射手幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：魔羯



魔羯座：

工作：有前輩在保護

感情：神秘浪漫驚喜

財運：分散投資管理

魔羯幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：雙魚



水瓶座：

工作：等待升官時刻

感情：品味生活精彩

財運：瞭解公司業績

水瓶幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：射手



雙魚座：

工作：人際關係和諧

感情：攀上幸福巔峰

財運：夢想可以成真

雙魚幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：雙子

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／1月30日財運王是「這星座」！水瓶座等待升官、雙魚座攀上幸福巔峰

更多民視新聞報導

霍諾德登頂照撞臉「這品牌」！網笑翻：在台灣深根很久

台灣人赴中失聯、遭留置「暴增4倍」！陸委會說話了

他點發票中獎連結秒噴1.6萬！網揭1破綻：露餡了

