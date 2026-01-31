小孟老師運勢／12星座財運曝光！天蠍座「靠1招」賺錢
生活中心／綜合報導
一月最後一天、1月31日（週六）的星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒牡羊、雙魚兩星座，投資須謹慎，其中雙魚座要「控制投資金額」，牡羊座則是「避免高估價值」。此外，雙子、處女、天蠍、射手本日財運佳，其中天蠍座有機會靠「收藏升值」賺錢。
牡羊座：
工作：面臨新的考驗
感情：祈禱幸運發生
財運：避免高估價值
牡羊幸運色：金色
貴人：雙子
小人：巨蟹
金牛座：
工作：接受市場回饋
感情：踏上真愛冒險
財運：選擇定存方案
金牛幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
雙子座：
工作：堅持原則誠信
感情：找到兩人平衡
財運：賺得盆滿缽滿
雙子幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：獅子
巨蟹座：
工作：持續提高競爭
感情：父母深度溝通
財運：財富不斷增長
巨蟹幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙子
獅子座：
工作：善於化解糾紛
感情：握有珍貴幸福
財運：外出便宜採買
獅子幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：天蠍
處女座：
工作：提高服務名聲
感情：放下心中期待
財運：財源收穫豐厚
處女幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
天秤座：
工作：謙虛婉轉必修
感情：想要單身寧靜
財運：旅行時賺外快
天秤幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：金牛
天蠍座：
工作：人際關係圓滑
感情：重視親友意見
財運：收藏升值賺錢
天蠍幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：射手
射手座：
工作：扮演調解角色
感情：美好即將成真
財運：資產增值利益
射手幸運色：橙色
貴人：處女
小人：雙魚
魔羯座：
工作：接受新的邀約
感情：聯繫親朋好友
財運：空閒時間賺錢
魔羯幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
水瓶座：
工作：保持謙遜行為
感情：美好身心和諧
財運：享受物質生活
水瓶幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天秤
雙魚座：
工作：加強共同合作
感情：重視未來幸福
財運：控制投資金額
雙魚幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：處女
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／天蠍座「靠1招賺錢」有機會！提醒「牡羊、雙魚」投資須謹慎
