小孟老師運勢／12星座運勢曝！指路射手座靠1招賺錢
生活中心／綜合報導
11月20日（週四）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座財運旺，其中雙魚座「財氣穩定得財」，射手座的朋友可「運用投資」賺錢；感情方面，雙子座有與舊愛再復合的機會。
11.20(四)
牡羊座：
工作：大刀闊斧逼敵
感情：溫暖你我彼此
財運：買到優惠商品
牡羊幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
金牛座：
工作：加班完成計畫
感情：浪漫心心相印
財運：豐厚正財收入
金牛幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座：
工作：不知未來目標
感情：與舊愛再復合
財運：研究投資理財
雙子幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：金牛
巨蟹座：
工作：穩定尋求發展
感情：心心相印時刻
財運：控制消費欲望
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
獅子座：
工作：上班時數增加
感情：共同共創成長
財運：擁有財務規劃
獅子幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
處女座：
工作：公司紅利入袋
感情：愛意濃厚縈繞
財運：生活開銷減少
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：魔羯
天秤座：
工作：分心轉移目標
感情：甜蜜的愛戀點
財運：能兼職賺外快
天秤幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：雙方合作愉快
感情：共創美好成長
財運：發掘利潤機會
天蠍幸運色：黑色
貴人：射手
小人：水瓶
射手座：
工作：小人同儕作亂
感情：你我彼此相惜
財運：運用投資賺錢
射手幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
魔羯座：
工作：心境遼闊開運
感情：情感細緻滋潤
財運：獲利略有賺頭
魔羯幸運色：金色
貴人：天秤
小人：射手
水瓶座：
工作：推廣市場策略
感情：甜蜜中的浪漫
財運：暫時停止投資
水瓶幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座：
工作：再次審核檢查
感情：彼此扶持直前
財運：財氣穩定得財
雙魚幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天秤
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／雙魚座「財氣穩定」得財！這星座有望「重修舊好」復合機率UP
