小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財

生活中心／綜合報導

12月8日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座桃花運勢旺，其中獅子座戀愛有所突破，天蠍異性緣相當好，建議有單身意願的雙魚多向外發展，有望遇見桃花；財運方面，水瓶座有得財小撇步，專家建議積極理財。

12.08(一)

牡羊座：

工作：善於化解糾紛

感情：向外拓展交友

財運：投資熱情增加

牡羊幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：魔羯



金牛座：

工作：易有創作出爐

感情：愛情把握分寸

財運：花少錢大享受

金牛幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：天秤



雙子座：

工作：扮演調解角色

感情：人氣指數上升

財運：做好分析管理

雙子幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：金牛



巨蟹座：

工作：人際圈得擴展

感情：相處嚐到甜頭

財運：商務洽談順利

巨蟹幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：牡羊



獅子座：

工作：放手做手中事

感情：戀愛有所突破

財運：購物做好預算

獅子幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：巨蟹



處女座：

工作：做好分內事情

感情：細心處理愛情

財運：投資長線獲利

處女幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：處女



天秤座：

工作：意見易得認同

感情：添增自己魅力

財運：低預算好品質

天秤幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶



天蠍座：

工作：綠色植物定心

感情：異性緣相當好

財運：看中不錯商機

天蠍幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：天蠍



射手座：

工作：工作有好成績

感情：善解人意助人

財運：管理戶頭錢財

射手幸運色：藍色

貴人：射手

小人：雙魚



魔羯座：

工作：謙虛婉轉必修

感情：打扮亮眼型象

財運：用心規劃投資

魔羯幸運色：金色

貴人：金牛

小人：雙子



水瓶座：

工作：有效化解紛爭

感情：個人心態良好

財運：積極理財得財

水瓶幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：獅子



雙魚座：

工作：閱讀激發靈感

感情：向外遇見桃花

財運：得到心怡禮物

雙魚幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：射手

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／這3星座「桃花運旺」雙魚易多向外發展！指路水瓶座靠1招得財

