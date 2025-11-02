小孟老師運勢／2星座感情「將有機會點」！處女座宜外出「多認識人」
生活中心／綜合報導
每日星座運勢來了！11月2日星期日，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座在感情上相當有機會，包括金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。此外，處女座的民眾可以多加外出認識人，增添機緣。
小孟老師指出，本日金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。（圖／翻翻Pexels）
牡羊座：
工作：提升企業價值
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：可以學習投資
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天蠍
金牛座：
工作：提供指導支持
感情：散發個人魅力
財運：投資眼光獨特
金牛幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙子座：
工作：接受所有可能
感情：伴侶心有靈悉
財運：資金糾紛解除
雙子幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
巨蟹座：
工作：努力共同願景
感情：內心非常狂野
財運：理財變得成熟
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤
獅子座：
工作：掌握成功方法
感情：滋養情感之花
財運：商務談判順利
獅子幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：射手
處女座：
工作：保障業務運作
感情：外出結識異性
財運：加強投資學習
處女幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：金牛
天秤座：
工作：把握最好商機
感情：用心經營愛情
財運：研究國際貨幣
天秤幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：雙魚
天蠍座：
工作：投入心血工作
感情：突顯感性一面
財運：提高適應能力
天蠍幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
射手座：
工作：改掉不好習慣
感情：青春澎湃活力
財運：降低日常消費
射手幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：建立良好口碑
感情：禮讓容忍對方
財運：建立多元資產
魔羯幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：勝不驕敗不餒
感情：對方接受了你
財運：正財收入穩定
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：處女
雙魚座：
工作：推進智慧經營
感情：愛情滋養心靈
財運：善用科技賺錢
雙魚幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：魔羯
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／2星座感情「將有機會點」！處女座宜外出「多認識人」
更多民視新聞報導
出國託運行李5大地雷！地勤親揭「1情況」急提醒：不會賠
酸到懷疑人生！他買好市多蔓越莓酸到崩潰 網友曝內行吃法救回味蕾
GD登寶島開唱 全台最大黃牛夫妻檔重操舊業被逮
其他人也在看
大樂透頭獎狂飆5.2億 3星座旺翻「有機會大財進帳」
大樂透下期頭獎飆5.2億。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」財運超旺，好事不斷，正財偏財都找上門，買彩券有機會中頭獎！中天新聞網 ・ 16 小時前
水逆衝擊！3星座恐「衰到年底」 專家示警：這段時間壞事多要小心
2025年即將進入11月份，水星逆行也再度登場！星座專家艾菲爾提醒，這次水逆將從11月9日持續到11月29日，共有四個星座會明顯受到影響，包括雙子座、處女座、射手座及天蠍座，除了處女座之外，其他三個星座更需要格外小心，有可能一路「衰」到年底。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12星座本月運勢〈11.01~11.30〉
【牡羊座】本月優勢：事業得貴人幫助，穩步上升。【金牛座】本月優勢：能夠在玩樂中覓得商機。【雙子座】本月優勢：浪漫氣氛濃烈，適合定下終身的誓約。【巨蟹座】本月優勢：得高人指點，投資運較旺。【獅子座】本…科技紫微網 ・ 1 天前
11月好運降臨！4生肖運勢全面翻紅 事業財運感情齊開花
11月好運降臨！4生肖運勢全面翻紅 事業財運感情齊開花EBC東森新聞 ・ 13 小時前
11月運勢出爐 生肖龍、豬「大凶」避免遠行、新計劃
2025年剩下兩個月就要過完了，民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖在11月的運勢，其中，屬龍、屬豬抽中「大凶」，運勢低迷。中天新聞網 ・ 16 小時前
12星座11月運勢出爐！巨蟹貴人相助 天蠍好運自來
《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。♈ 上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★★☆🔸 整體運勢｜精力旺盛，心想事成你在11月會感受到自己的體力與精力比之前好了很多，你的行動力變得更加快速與專注。...CTWANT ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：小米掃拖機現省破萬元、國旅飯店破盤22折起、金飾領券最高折4千...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是小米最新款掃拖機器人5 Pro，雙11下單現省破萬元、智慧顯示器更一口氣降了4萬！還有Dyson、Honeywell、FILA、德國Emma床墊等齊降5折起...「揪愛Mei」整理了28家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 21 小時前
年底桃花盛開！這3個星座「遇見愛神來敲門」，請注意身邊理想對象！
Top3 雙魚座：理想對象現身，脫離無感桃花 雙魚座身邊常有追求者，但多數不合頻率或無法引起興趣。年底前，你有 […]姊妹淘 ・ 23 小時前
2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
大樂透頭獎衝4.8億！3生肖獲財神庇佑 橫財接二連三
大樂透今（31）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、龍、猴的人獲得財神爺眷顧，意外之財不斷，躺著爽接錢，財富迅速飆升。中天新聞網 ・ 1 天前
今彩539開獎了！11/1中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114265期開獎，中獎號碼為27、08、28、19、12，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 10 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 20 小時前