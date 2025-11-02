生活中心／綜合報導

每日星座運勢來了！11月2日星期日，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座在感情上相當有機會，包括金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。此外，處女座的民眾可以多加外出認識人，增添機緣。





小孟老師運勢／2星座感情「將有機會點」！處女座宜外出「多認識人」

小孟老師指出，本日金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。（圖／翻翻Pexels）

牡羊座：

工作：提升企業價值

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：可以學習投資

牡羊幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天蠍



金牛座：

工作：提供指導支持

感情：散發個人魅力

財運：投資眼光獨特

金牛幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊



雙子座：

工作：接受所有可能

感情：伴侶心有靈悉

財運：資金糾紛解除

雙子幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：獅子



巨蟹座：

工作：努力共同願景

感情：內心非常狂野

財運：理財變得成熟

巨蟹幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：天秤



獅子座：

工作：掌握成功方法

感情：滋養情感之花

財運：商務談判順利

獅子幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：射手



處女座：

工作：保障業務運作

感情：外出結識異性

財運：加強投資學習

處女幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：金牛



天秤座：

工作：把握最好商機

感情：用心經營愛情

財運：研究國際貨幣

天秤幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：雙魚



天蠍座：

工作：投入心血工作

感情：突顯感性一面

財運：提高適應能力

天蠍幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：水瓶



射手座：

工作：改掉不好習慣

感情：青春澎湃活力

財運：降低日常消費

射手幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子



魔羯座：

工作：建立良好口碑

感情：禮讓容忍對方

財運：建立多元資產

魔羯幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：巨蟹



水瓶座：

工作：勝不驕敗不餒

感情：對方接受了你

財運：正財收入穩定

水瓶幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：處女



雙魚座：

工作：推進智慧經營

感情：愛情滋養心靈

財運：善用科技賺錢

雙魚幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：魔羯

