小孟老師運勢／2星座桃花來了！專家曝「做1事」才有機會

11月16日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，金牛座與天蠍座要細心莫大意，小心駛萬年船；在事業運勢上，摩羯座的工作壓力重擔將減少；感情方面，金牛座與巨蟹座需主動出擊，表達愛慕之情，才有收穫愛情的機會。

11.16(日)

牡羊座：

工作：工作表現良好

感情：尊重對方家庭

財運：管理現金支出

牡羊幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：魔羯



金牛座：

工作：聆聽他人心聲

感情：主動才有機會

財運：要細心莫大意

金牛幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：水瓶



雙子座：

工作：成為投資專家

感情：分享生活喜悅

財運：拓展業務範圍

雙子幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：巨蟹



巨蟹座：

工作：學習與人合作

感情：表達愛慕之情

財運：小賭怡情即可

巨蟹幸運色：橙色

貴人：處女

小人：金牛



獅子座：

工作：掌握每個機會

感情：互相理解對方

財運：一元復始好運

獅子幸運色：金色

貴人：獅子

小人：射手



處女座：

工作：提高加快進度

感情：保持理智付出

財運：建立企業形象

處女幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：天秤



天秤座：

工作：善於尋求思考

感情：愛的甜蜜畫面

財運：提升生產效益

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天蠍



天蠍座：

工作：恐懼自行遠離

感情：善解人意好評

財運：小心駛萬年船

天蠍幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：處女



射手座：

工作：邏輯推演縝密

感情：戀愛層次提升

財運：發展商業模式

射手幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊



魔羯座：

工作：壓力重擔減少

感情：感謝家人付出

財運：培養投資耐性

魔羯幸運色：黑色

貴人：獅子

小人：金牛



水瓶座：

工作：放下嚴格心態

感情：桃花機會增多

財運：善用市場行銷

水瓶幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：獅子



雙魚座：

工作：善待他人自己

感情：珍惜彼此關係

財運：善用網絡資源

雙魚幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：雙魚

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／愛神來了「2星座」快把握！專家曝「1招」脫單機會大增

