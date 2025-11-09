小孟老師運勢／2星座桃花旺！天秤座「財運貴人」上門
生活中心／綜合報導
11月9日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日雙魚座、金牛座的戀愛運UP，其中雙魚「桃花旺」，若趕快行動有望修成正果。財運方面，巨蟹、天秤以及射手財運佳，巨蟹座「財源廣收入多」，天秤座有「貴人指點投資」；射手座則是容易獲得金援。
11.09(日)
牡羊座：
工作：實現個人目標
感情：開始美好生活
財運：獲得主管請客
牡羊幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座：
工作：做好事有貴人
感情：曖昧者好桃花
財運：誠實建立信用
金牛幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙子座：
工作：朝著目標邁出
感情：控制感情慾望
財運：交給伴侶理財
雙子幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：獅子
巨蟹座：
工作：懷抱夢想希望
感情：與舊識再相聚
財運：財源廣收入多
巨蟹幸運色：金色
貴人：處女
小人：巨蟹
獅子座：
工作：職場表現良好
感情：時刻用心溝通
財運：網拍賺零用錢
獅子幸運色：金色
貴人：射手
小人：雙魚
處女座：
工作：挑戰展現實力
感情：熱情大方慷慨
財運：謹慎分析公司
處女幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座：
工作：事業節儉經營
感情：回憶傷心往事
財運：貴人指點投資
天秤幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
天蠍座：
工作：優化成本控制
感情：溫暖細節細膩
財運：小額買賣有賺
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座：
工作：疑惑未來發展
感情：心境一帆風順
財運：容易獲得金援
射手幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
魔羯座：
工作：做出明智決策
感情：謙虛面對對方
財運：財富持續增長
魔羯幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
水瓶座：
工作：盡心盡力工作
感情：多加主動關懷
財運：把握市場走勢
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
雙魚座：
工作：探索最新商機
感情：桃花旺快行動
財運：理性分析資產
雙魚幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／愛神眷顧「2星座」桃花旺快行動！天秤座「貴人指點」財運佳
