小孟老師運勢／2星座職場超旺！天秤座得等待開花結果
生活中心／綜合報導
每日星座運勢來了！1月21日星期三，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座職場有好徵兆，包括金牛座正職、兼職皆旺與天蠍座將迎來風光明媚的季節。至於天秤座的民眾，在工作上則得耐心等待開花結果的那刻。
小孟老師指出天秤座在工作方面得等待。（示意圖／民視新聞資料照）
牡羊座：
工作：加班完成急件
感情：擁有共同愛好
財運：幸運意外降臨
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
金牛座：
工作：正職兼職皆旺
感情：甜蜜共用浪漫
財運：理財事半功倍
金牛幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
雙子座：
工作：積極面對問題
感情：熱鬧歡喜相聚
財運：投資計劃順利
雙子幸運色：紅色
貴人：處女
小人：金牛
巨蟹座：
工作：調整進度安排
感情：排除愛情障礙
財運：賺錢慾望強烈
巨蟹幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：射手
獅子座：
工作：靈機一動時刻
感情：訂婚過程順利
財運：小中大獎運勢
獅子幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天蠍
處女座：
工作：做好份內工作
感情：內心有話想說
財運：關注市場情緒
處女幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：牡羊
天秤座：
工作：等待開花結果
感情：分享喜怒哀樂
財運：廣納專業意見
天秤幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：處女
天蠍座：
工作：風光明媚季節
感情：快樂談情說愛
財運：對投資感興趣
天蠍幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙魚
射手座：
工作：樂觀面對問題
感情：降低相處姿態
財運：把握市場訊息
射手幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
魔羯座：
工作：細節表現良好
感情：順利圓滿溝通
財運：財運好事亨通
魔羯幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：獅子
水瓶座：
工作：謹慎挽回錯誤
感情：達成平衡狀態
財運：財運旺興事業
水瓶幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙魚座：
工作：可以美夢成真
感情：遇到美好姻緣
財運：輕鬆的賺大錢
雙魚幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／2星座職場超旺！天秤座得等待開花結果
