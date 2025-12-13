生活中心／綜合報導



每日星座運勢來了！12月13日星期六，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座財運將有所斬獲，分別為獅子座的有機會得到分紅，以及處女座的民眾投資有望大有所獲。另外，小孟老師也指出魔羯座的朋友可以嘗試合夥的方式來進行投資。





小孟老師運勢／2星座財運將有所斬獲！摩羯座宜用「1手法」投資

小孟老師點出2星座投資有所斬獲。（圖／民視新聞資料照）













牡羊座：

工作：積極表現成果

感情：感情進展甜蜜

財運：穩定發展局面

牡羊幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：射手



金牛座：

工作：獲得公司補助

感情：打動對方芳心

財運：獲利再創新高

金牛幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：雙子



雙子座：

工作：理性對待同事

感情：感情投其所好

財運：物美價廉好物

雙子幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：金牛



巨蟹座：

工作：善良正直友善

感情：貴人相助有成

財運：獨立經商有利

巨蟹幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天蠍



獅子座：

工作：爭執減少很多

感情：獻出浪漫玫瑰

財運：有機會得分紅

獅子幸運色：紅色

貴人：射手

小人：水瓶



處女座：

工作：適合經手契約

感情：當個愛情聽眾

財運：投資大有所獲

處女幸運色：白色

貴人：處女

小人：魔羯



天秤座：

工作：豐碩成果回報

感情：願意遷就對方

財運：財務評估特準

天秤幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：獅子



天蠍座：

工作：事業穩定經營

感情：滋潤對方心靈

財運：另闢賺錢捷徑

天蠍幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：巨蟹



射手座：

工作：計劃穩定執行

感情：對方表露心聲

財運：可得豐厚獲利

射手幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤



魔羯座：

工作：掌握主導權力

感情：情人互動良好

財運：嘗試合夥投資

魔羯幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：處女



水瓶座：

工作：獲得效益回饋

感情：得到伴侶照顧

財運：投資眼光不錯

水瓶幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：牡羊



雙魚座：

工作：獲得意外驚喜

感情：聽聽伴侶意見

財運：多種賺錢管道

雙魚幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

