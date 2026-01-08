小孟老師運勢／「2星座」工作運佳 水瓶座投資要小心！

生活中心／綜合報導



1月8日（週四）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時深入說明事業、財富與感情走向。工作方面，巨蟹座將取得佳績，天蠍座人際圈得擴展；財運方面，天秤座花少錢就能有大享受，提醒水瓶座要做好分析管理。

01.08（四）



牡羊座

工作：放手做手中事

感情：相處嚐到甜頭

財運：購物做好預算

牡羊幸運色:粉撲桃色

貴人:金牛

小人:巨蟹



金牛座

工作：意見易得認同

感情：細心處理愛情

財運：低預算好品質

金牛幸運色:灰紫紅

貴人:天秤

小人:射手



雙子座

工作：扮演調解角色

感情：人氣指數上升

財運：得到心怡禮物

雙子幸運色:橙色

貴人:魔羯

小人:牡羊



巨蟹座

工作：工作有好成績

感情：善解人意助人

財運：積極理財得財

巨蟹幸運色:奶油色

貴人:獅子

小人:天秤



獅子座

工作：謙虛婉轉必修

感情：異性緣相當好

財運：用心規劃投資

獅子幸運色:古銅色

貴人:天蠍

小人:獅子



處女座

工作：易有創作出爐

感情：向外拓展交友

財運：投資熱情增加

處女幸運色:淺藍

貴人:射手

小人:水瓶



天秤座

工作：善於化解糾紛

感情：愛情把握分寸

財運：花少錢大享受

天秤幸運色:腥紅

貴人:雙子

小人:處女



天蠍座

工作：人際圈得擴展

感情：戀愛有所突破

財運：商務洽談順利

天蠍幸運色:白色

貴人:巨蟹

小人:天蠍



射手座

工作：有效化解紛爭

感情：個人心態良好

財運：管理戶頭錢財

射手幸運色:淺玫瑰紅

貴人:雙魚

小人:金牛



魔羯座

工作：做好分內事情

感情：添增自己魅力

財運：投資長線獲利

魔羯幸運色:薄荷奶油色

貴人:水瓶

小人:雙魚



水瓶座

工作：閱讀激發靈感

感情：向外遇見桃花

財運：做好分析管理

水瓶幸運色:淺藍

貴人:牡羊

小人:雙子



雙魚座

工作：綠色植物定心

感情：打扮亮眼型象

財運：看中不錯商機

雙魚幸運色:紫藤色

貴人:處女

小人:魔羯

