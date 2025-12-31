小孟老師運勢／2025年最後1天 「這星座」升職加薪！
生活中心／綜合報導
2025年最後一天星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座12月31日（週三）運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。感情方面，天秤座得到異性歡心，提醒雙子座要小心「避開三角關係」；工作方面，天蠍座事業運佳「升職加薪率高」，水瓶座將面臨新考驗。
12.31(三)
牡羊座：
工作：冷靜處理壓力
感情：改變自我造型
財運：善用科技賺錢
牡羊幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
金牛座：
工作：提高工作效能
感情：回憶充滿美好
財運：加強掌握技術
金牛幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女
雙子座：
工作：節省工作時間
感情：避開三角關係
財運：規律實現收益
雙子幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙子
巨蟹座：
工作：擔任專案人員
感情：享受愛情甜蜜
財運：調整收入支出
巨蟹幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：雙魚
獅子座：
工作：改善工作條件
感情：彼此相處甚歡
財運：注意投資時機
獅子幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
處女座：
工作：帶領團隊前進
感情：總以微笑待人
財運：加強競爭實力
處女幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
天秤座：
工作：轉換跑道成功
感情：得到異性歡心
財運：保持財務彈性
天秤幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：魔羯
天蠍座：
工作：升職加薪率高
感情：愛人更加寵愛
財運：請教理專意見
天蠍幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天蠍
射手座：
工作：減少浪費時間
感情：美好快樂時光
財運：研究大盤指標
射手幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：成功籌集資金
感情：途中邂逅愛情
財運：發揮創業才能
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
水瓶座：
工作：面臨新的考驗
感情：感情進展穩定
財運：把握瞭解政策
水瓶幸運色：白色
貴人：天秤
小人：金牛
雙魚座：
工作：簽署重要合約
感情：變得更加穩定
財運：控制投資情緒
雙魚幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：射手
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／2025年最後1天運勢出爐！天蠍升職加薪、1星座「避開三角關係」
