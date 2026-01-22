小孟老師運勢／3星座桃花狂開！「這火象星座」有望告白成功
生活中心／綜合報導
每日星座運勢來了！1月22日星期四，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日有3星座在感情上將有所斬獲，包括牡羊座民眾桃花運陸續來，金牛座將邁向新起點，以及巨蟹座會感受到心有靈犀的浪漫。此外，獅子座可以把握機會，有望在今天告白成功。
小孟老師指出，獅子座有望在今日告白成功。（示意圖／民視新聞資料照）
牡羊座：工作：細心觀察調整
感情：桃花運陸續來
財運：觀望市場行情
牡羊幸運色：棕色
貴人：射手
小人：雙子
金牛座：
工作：積極勇敢面對
感情：邁向全新起點
財運：講師兼差收益
金牛幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
雙子座：
工作：有效分配安排
感情：奉獻無私的愛
財運：財務利潤敏銳
雙子幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：感恩回報關係
感情：心有靈犀浪漫
財運：大膽開發財路
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
獅子座：
工作：接受新式觀念
感情：有望告白成功
財運：瞭解股票行情
獅子幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
處女座：
工作：和長輩們交流
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：注意投資行情
處女幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座：
工作：尋找解決方案
感情：詩情畫意雅緻
財運：重點開源節流
天秤幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座：
工作：專注精通專業
感情：展開美好開端
財運：易獲不錯商機
天蠍幸運色：棕色
貴人：處女
小人：金牛
射手座：
工作：重視安全防範
感情：幸福總在身邊
財運：投資的幸運日
射手幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：處女
魔羯座：
工作：確保品質標準
感情：擁有真愛喜悅
財運：報稅代理傭金
魔羯幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙魚
水瓶座：
工作：善於總結反思
感情：遇到真心的愛
財運：養殖副業賺益
水瓶幸運色：金色
貴人：金牛
小人：射手
雙魚座：
工作：提高良好效率
感情：進入新的境界
財運：進帳切勿張揚
雙魚幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：獅子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／3星座桃花狂開！「這火象星座」有望告白成功
更多民視新聞報導
台客錯過郵輪通關時間！狂盧代表處「專人上船服務」 最後下場超慘
冷氣團到「進補喝酒」恐更冷 醫揭「5食物」吃了加快失溫
19:47宜蘭縣壯圍鄉規模4.4地震 最大震度2級
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 240
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 22 小時前 ・ 9
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 34
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 48
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 298
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 14 小時前 ・ 52
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 9
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 49
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 80