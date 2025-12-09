小孟老師運勢／3波冷空氣擋不住！「6星座」愛情升溫

生活中心／李明融報導

氣象署表示，未來一週將有3波冷空氣報到，最低溫度可能整天下探20度以下，不過，12月9日星座運勢出爐，清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢，愛情運勢方面，有6星座無懼冷空氣，依舊火熱，包括雙子座、金牛座、巨蟹座、獅子座、天秤座、射手座。

牡羊座：

工作：工作愉快順利

感情：良好人際關係

財運：投資的幸運日

牡羊幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：處女



金牛座：

工作：穩定中有進步

感情：誠意感動異性

財運：進帳切勿張揚

金牛幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：雙魚



雙子座：

工作：與人溝通良好

感情：約會進展順利

財運：注意投資行情

雙子幸運色：卡其色

貴人：雙魚

小人：魔羯



巨蟹座：

工作：效率增加很多

感情：增添了新鮮感

財運：重點開源節流

巨蟹幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：天秤



獅子座：

工作：眼光精準明確

感情：約會盡興快樂

財運：投資理財機靈

獅子幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：天蠍



處女座：

工作：進度明顯快速

感情：易遇不同異性

財運：投資等待時機

處女幸運色：綠色

貴人：處女

小人：巨蟹



天秤座：

工作：細心工作規劃

感情：約會增進感情

財運：財務利潤敏銳

天秤幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：雙子



天蠍座：

工作：職場表現良好

感情：特別感情體驗

財運：了解股票行情

天蠍幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：射手



射手座：

工作：做好事有貴人

感情：異性緣超級好

財運：財源旺宜謹慎

射手幸運色：白色

貴人：金牛

小人：獅子



魔羯座：

工作：正確合理判斷

感情：感情冷靜穩定

財運：大膽開發財路

魔羯幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：水瓶



水瓶座：

工作：助力多人氣旺

感情：接觸曖昧對象

財運：易獲不錯商機

水瓶幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛



雙魚座：

工作：領導有方合理

感情：戀愛積極進取

財運：實現投資目標

雙魚幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：牡羊

廣告 廣告

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／3波冷空氣也擋不住！6星座「心是熱的」愛情甜蜜升溫

更多民視新聞報導

今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫

氣象署發布「中度磁暴」！台灣也受波及「2影響」曝

全台1809支測速照相⋯陳為民轟國恥！內政部回應了

