小孟老師運勢／3波冷空氣擋不住！「6星座」愛情升溫
生活中心／李明融報導
氣象署表示，未來一週將有3波冷空氣報到，最低溫度可能整天下探20度以下，不過，12月9日星座運勢出爐，清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢，愛情運勢方面，有6星座無懼冷空氣，依舊火熱，包括雙子座、金牛座、巨蟹座、獅子座、天秤座、射手座。
牡羊座：
工作：工作愉快順利
感情：良好人際關係
財運：投資的幸運日
牡羊幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
金牛座：
工作：穩定中有進步
感情：誠意感動異性
財運：進帳切勿張揚
金牛幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚
雙子座：
工作：與人溝通良好
感情：約會進展順利
財運：注意投資行情
雙子幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：效率增加很多
感情：增添了新鮮感
財運：重點開源節流
巨蟹幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
獅子座：
工作：眼光精準明確
感情：約會盡興快樂
財運：投資理財機靈
獅子幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
處女座：
工作：進度明顯快速
感情：易遇不同異性
財運：投資等待時機
處女幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
天秤座：
工作：細心工作規劃
感情：約會增進感情
財運：財務利潤敏銳
天秤幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：雙子
天蠍座：
工作：職場表現良好
感情：特別感情體驗
財運：了解股票行情
天蠍幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
射手座：
工作：做好事有貴人
感情：異性緣超級好
財運：財源旺宜謹慎
射手幸運色：白色
貴人：金牛
小人：獅子
魔羯座：
工作：正確合理判斷
感情：感情冷靜穩定
財運：大膽開發財路
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：水瓶
水瓶座：
工作：助力多人氣旺
感情：接觸曖昧對象
財運：易獲不錯商機
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙魚座：
工作：領導有方合理
感情：戀愛積極進取
財運：實現投資目標
雙魚幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／3波冷空氣也擋不住！6星座「心是熱的」愛情甜蜜升溫
更多民視新聞報導
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
氣象署發布「中度磁暴」！台灣也受波及「2影響」曝
全台1809支測速照相⋯陳為民轟國恥！內政部回應了
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/8-12/14 翻篇的壓力來襲 魔羯當心過度操勞傷身 雙子處理錢財得心應手
火星衝刺，整周都在衝刺當中，容易有火氣大的情況，每一個人都有機會容易性子急躁或事情來得又急又快，讓你來不及思考的感覺。火能量強，就容易引發火的事件，譬如火災或者是暴力事件、衝突以及交通安全。水星也在衝刺，有觸動木星、土星，容易引發社會性事件，也請留意重大的趨勢，例如股市，可能就會跟很多人的福祉都有關係。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 1
一周運勢出爐！2生肖財運爆發 屬龍「大凶」諸事不宜
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖12月7日至12月13日籤詩運勢，其中，生肖牛、生肖豬財運爆發，生肖龍則是大凶，運勢低迷，諸事不宜。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
最後衝刺！2025年末貴人運爆棚4生肖，屬馬自動吸引別人幫忙，「他」曾幫過的人回頭報恩
距離新的一年2026只剩下一個月，大家應該都很像做最後衝刺，來為今年畫下完美的句點吧！命理專家艾菲爾老師分析，在這一個月左右，將會有4組生肖獲得宇宙的祝福，過往的努力都會化成人脈來回報，在關鍵時刻貴人女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「桃園之星」一週運勢12/8~12/14雙子桃花增多
牡羊座 牡羊座易因細節疏漏被挑戰的一周。溝通協作，細節制勝。本周牡羊座們需將重心放在團隊協作上，會議、彙報、文書往來增多，提前檢查細節與資料是制勝的關鍵。需拿出耐心協調多方意見，用行動推動共識達成。另外，本周雖有報銷、尾款等入帳，但娛樂、社交消費還是需要節制。健康注意咽喉不適，多飲水。愛情是水月鏡桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12生肖本周運勢 猴事業財運雙冠、蛇奪愛情榜首
本周事業運前三名:1.猴工作：本週運勢當旺，為第一名。累積長期的優良信譽，美好名聲，業務範圍擴大，無往不利的一周。2.雞本週運勢紅翻天，喜事重重，為第二名。平時不開腔，開腔幹大事的你，終於讓老闆另眼相看。2.龍本周運勢不賴，繼續維持旺運走勢，同為第二名。新的人際...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財
生活中心／綜合報導12月8日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座桃花運勢旺，其中獅子座戀愛有所突破，天蠍異性緣相當好，建議有單身意願的雙魚多向外發展，有望遇見桃花；財運方面，水瓶座有得財小撇步，專家建議積極理財。民視 ・ 15 分鐘前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 30
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 30
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 1096
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 201
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 111
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 188
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 235
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 18
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 214
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3