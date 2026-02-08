小孩不愛吃飯還嘔吐？藥膳湯搭配「捏脊法」可改善脾胃

兒童食慾不振是許多家長的困擾。明華馬光中醫診所醫師周亞錚分享，一名兩歲女童小晴近期吃飽就喊肚子痛，食量越來越少，偏愛零食卻不碰正餐，有時吃完還會嘔吐，讓家長十分憂心。

兒童臟腑尚未發育完全，容易出現脾胃功能偏弱、消化不良。（圖／Photo AC）

周亞錚指出，《素問》記載「小兒臟腑嬌嫩，形氣未充」，兒童臟腑尚未發育完全，容易出現脾胃功能偏弱、消化不良。小兒無食慾甚至厭食，在中醫常見四種類型。脾虛型表現為食慾減退、體型消瘦，伴有腹脹、大便稀爛。食積型因飲食過量或偏食所致，常見腹脹、口臭、大便臭、舌苔厚膩、肚子痛。

廣告 廣告

陰虛型以便秘為主，伴有口乾、食慾差、舌紅少苔，過食辛辣、油炸食品會更嚴重。氣鬱型多見於高敏感小孩，因情志不舒、壓力引起，表現為挑食不想吃、易怒嘆氣等。周亞錚表示，這些狀況若未即時調理，不僅影響食慾與消化，也可能導致營養不良、睡眠不佳、體力衰弱，長期下來會造成免疫系統低弱、易反覆感冒，甚至影響成長發育。

在食療方面，周亞錚推薦「四君子開脾湯」。（圖／馬光中醫）

在食療方面，周亞錚推薦「四君子開脾湯」，材料包括黨參15g、白朮10g、茯苓10g、甘草5g、山楂5g、炒麥芽5g、陳皮5g、大棗3枚、雞肉或排骨400g。將藥材洗淨，加入川燙處理過的肉品放入電鍋，加水約800至1000mL，燉煮約1小時後加少許鹽調味即可。

周亞錚說明，四君子湯由人參、白朮、茯苓、甘草組成，能補氣健脾、調和中焦，本方以黨參取代人參。若孩子有食積狀況，可加上助消化的山楂、炒麥芽、陳皮。大棗可補中益氣，和肉品一起補充營養及增添藥膳適口性。

除了藥膳輔助，周亞錚建議透過穴位按摩改善腸胃消化。（圖／馬光中醫）

除了藥膳輔助，周亞錚建議透過穴位按摩改善腸胃消化。中脘穴位於肚臍與胸骨劍突連線的中點，餐後1小時或睡前輕柔按壓2至3分鐘，可幫助消化、改善胃脹氣。足三里穴位於膝蓋外下方約四指寬位置，輕揉3至5分鐘有助健脾益氣、提升腸胃功能。

捏脊法則是從尾椎到頸部大椎穴位置，從背部正中線下往上按摩，用兩手拇指與食指捏提皮膚往上推，每次3至5分鐘，以健脾和胃、疏通經絡。操作宜輕柔溫和，建議在孩子放鬆時進行，如洗澡後或睡前效果更佳。周亞錚強調，除了中醫調理，也需要同步改善飲食習慣、避免挑食，才能盡快恢復好食欲。

延伸閱讀

「警界彭于晏」包庇正妹？ 從全台功獎之冠淪為被告

魏哲家會晤日相後首場台積電董事會 熊本廠改採3奈米成焦點

聲音沙啞別只想著休息！聲帶結節、息肉拖久恐需手術