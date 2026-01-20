小孩也在車內！女星「長期吞藥上路斷電」撞車爆意外 驚人下場曝

記者蔡維歆／台北報導

宋哥開車突然斷電。（圖／翻攝自《11點熱吵店》Youtube）

女星宋哥（宋依璇）育有兩個女兒，因失眠問題困擾許多的她有好幾年藉由安眠藥規律入睡，上節目透露先前曾經3天無法入眠，她開始吞安眠藥後出現「腦霧失憶」症狀，有次駕車載小孩上路突然發作，差點發生意外。

宋哥說安眠藥她吃到後面發現記憶力漸漸衰退，「我可能我這一段文字，我可能到一半我就忘記我後面要講什麼，怎麼樣都回想不起來」，而長期服藥導致她有時會「斷電」幾秒鐘，「有一次我開車載小孩，我覺得我精神狀況還不錯，可是我那幾秒就好像被強迫關機，然後我就A到前面的車」。宋哥表示自己突然聽到撞擊聲才回過神來，還好她後來找上醫師討論改善方式，並接受腦部治療技術，如今不再倚賴藥物入睡，才重新找回生活品質。

宋哥差點出車禍。（圖／翻攝自《11點熱吵店》Youtube）

而宋哥先前上節目也曾分享入行初期差點失身，當年遭中年長輩帶進汽車旅館陪酒，現場還有其他女生脫到只剩內衣褲，畫面衝擊讓她嚇得身體僵硬，幸好她當天衣服包很緊，長輩覺得掃興就沒繼續為難下去，躲過一劫。宋哥表示仍對當晚的場景歷歷在目，「那個記憶，房間格局」，難以抹除。

