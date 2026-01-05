小孩冷不冷別摸手腳！醫喊「2部位最準」

氣溫下降，許多家長習慣摸孩子的手腳來判斷是否需要加衣，但皮膚科醫師王佑鑫指出，由於末梢循環差，手腳冰冷屬正常，加上孩子的體溫調節中樞尚未成熟，過度保暖反而可能引發痱子或使異位性皮膚炎惡化，建議家長應觸摸孩子的後頸與上背部，來判斷穿著是否適中，如感溫熱乾燥即為合適，若潮濕或黏膩則可能穿太多。

王佑鑫近日於臉書發文指出，在小兒皮膚科的領域裡，孩子被形容是「行動的小火爐」，因他們的基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞卻還沒發育成熟，很多家長怕孩子著涼，卻忽略了「過熱」對皮膚的殺傷力。

王佑鑫說，氣溫下降，原本應該有更多皮膚乾燥搔癢的患者，卻突然出現不少長痱子或異位性皮膚炎惡化的小朋友，家長說「外面很冷，我怕他感冒」，因此頻繁為孩子加衣，卻忽略過熱對皮膚的影響，反而引發皮膚問題。

王佑鑫表示，依據醫學研究，孩童最適合的室內溫度約20至24度，對大人或許略涼，但對孩子來說舒適且安全，尤其對異位性皮膚炎患者而言，極端高溫或低溫都是誘發因子。

至於如何判斷孩子是否穿得剛好，王佑鑫說，不應以手腳為標準，因末梢循環差，冰冷屬正常，正確方式是觸摸後頸與上背部，如感溫熱乾燥即為合適，若潮濕或黏膩則可能穿太多。

王佑鑫提醒，適度的涼爽能讓孩子睡得更安穩，也有助控制發炎細胞的活躍度，可掌握室內溫度與衣物層次，避免過度包覆，才能兼顧保暖與皮膚健康。

