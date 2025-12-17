雲林斗六一間私立幼兒園近日規劃了澳門、珠海4天3夜的海外畢業行程，每人收費高達24500元，引發家長熱烈討論。這項行程原本安排在珠海的長隆海洋王國，包含企鵝主題酒店住宿、宇宙飛船樂園、煙火秀和馬戲表演等活動。園方表示此為額外選項而非正式畢業旅行，但在消息曝光後引起廣泛關注，最終在與家長溝通後決定取消此海外行程。

「小孩出國畢旅」收費2.45萬！家長兩極引熱議 最終計畫喊卡。(圖／TVBS)

這間幼兒園於16日發出通知，規劃了一趟不僅孩子能參加，家長也可同行的海外畢業旅遊。對於這項每人要價24500元的行程，家長們意見分歧。有家長表示，如果有家長陪同，想帶小孩出門走走，覺得這樣的活動還不錯。但也有家長認為，依照小朋友現在大班的年紀，他們長大後可能不會記得這段經歷，因此不會參加這樣的活動。

廣告 廣告

這項每人要價24500元的行程，家長們意見分歧。(圖／TVBS)

除了當事幼兒園的家長外，其他家長也對此表達看法。有非當事幼兒園的家長表示，費用確實偏高，可能不會選擇帶孩子參加。整體而言，家長意見呈現兩極化，有人將此視為親子旅遊的好機會，但也有人質疑費用過高，加上孩子年紀小，記憶有限，認為沒必要特別參加。

整體而言，家長意見呈現兩極化，有人將此視為親子旅遊的好機會，但也有人質疑費用過高。(圖／TVBS)

根據通知單內容，此行程主要安排在珠海的長隆海洋王國，住宿安排在園區內的企鵝主題酒店，還包含多項精彩活動。旅遊業者分析指出，考慮到這些門票和住宿費用不低，團體旅費的價格算是合理。

幼兒園海外畢旅收２萬 「珠海澳門行程」惹議取消。(圖／TVBS)

當事幼兒園園長解釋，這個行程是額外選項，家長可以選擇參加或不參加，園方只是想提供一些家長可能覺得有趣的選擇。園方一開始受訪時強調，這趟海外行程並非正式畢業旅行，明年7月仍會依照規劃帶畢業生前往車埕旅遊。然而，在消息曝光後，網路討論聲浪持續擴大，園方最終在與家長溝通後，決定取消這項海外行程，使得原本的計畫告吹。

更多 TVBS 報導

幼兒園泳池上直排輪課！5歲女童「右手遭壓傷」縫5針

幼兒園畢旅4天3夜遊澳門珠海！家長網友回響超熱烈 園方急喊卡

「家用廚餘回收」漲定了 業者：估百戶社區每月破萬元

被迫打工？控突然砍體育生助學金「萬元剩3千」家長：不夠3餐

