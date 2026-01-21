小孩叫女友「姑姑」 男登記前驚知心碎真相：還結嗎？

男子在結婚登記前驚覺女友已有一名孩子，對這段感情提出質疑。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名男子在準備結婚登記前，才得知未婚妻已有一名孩子。由於孩子平時與母親同住岳母家，且稱女友為「姑姑」，他此前從未察覺。直到登記前，男子才從未婚妻口中得知此事，心情相當複雜，也開始思考「這段感情該不該繼續？」事後，他在網路上發文徵求網友意見。

登記前才驚覺女友已有小孩

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他在得知未婚妻已有一名孩子後相當震驚，也感到十分混亂。原PO透露，孩子平時與母親同住岳母家，平日總稱未婚妻為「姑姑」，他對其十分疼愛，原PO也沒有產生懷疑。得知真相後，原PO表示理解孩子的無辜，並心疼他無法稱呼母親，但並不責怪孩子。

然而，讓他最難以接受的是，女友居然將這件事隱瞞至登記前，因涉及婚姻、家庭以及未來生活規劃。他坦言，即便她事後坦白，現實問題仍擺在眼前，這件事情讓他不只是生氣，也開始質疑是否還有其他事情被隱瞞。他因此陷入掙扎，思考是否應該結婚，甚至懷疑這段感情是否還能繼續，他直言「突然間信任都蕩然無存」。

網友意見分兩派

對此，網友紛紛留言指出，「她很在意你，就看你是否愛到深處」、「你真的愛她的話就會包容她，既然你已經自己出現疑惑了，表示你不夠愛她」、「往好處想，至少你不是在結婚後才發現這件事情」、「若是我，除非我愛到能完全包容，否則我會選擇分手」。

另一方面，也有許多網友勸退原PO，「不要結，不應該隱瞞，小孩也好可憐！」、「有孩子不說，欺騙很大，已經不是愛不愛問」、「明明自己孩子卻只能喊姑姑，無法光明正大，這心態很有問題，請三思」、「她是個非常自私而且無情的人，只想到自己，連自己小孩都能丟著」。

