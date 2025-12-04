小孩吃「4類藥」變很亢奮！一堆家長超崩潰 藥師曝關鍵成分

生活中心／彭淇昀報導

為什麼孩子喝了感冒藥水後，反而變得特別亢奮？對此，藥師洪正憲解答，這現象其實很常見，「通常是由於藥物中的特定成分引起的」。

孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺、甚至胡言亂語，主要原因是「通常藥物中的特定成分引起的」。（示意圖／資料照）

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺、甚至胡言亂語，讓不少家長都很崩潰，但其實這是很常見的現象，主要原因是「通常藥物中的特定成分引起的」。

洪正憲點出4種常見的兒科藥水成分，可能會造成小孩躁動、興奮的成分，並解釋其作用。

※第一代抗組織胺（Antihistamines）

這是常見的「兇手」，通常用來治療流鼻水、過敏或止癢。常見成分為Cyproheptadine（如：希普利敏）、Chlorpheniramine（如：息咳寧） 、Ketotifen（如：喘敏）。

廣告 廣告

會變得亢奮是因為，這類藥物能夠通過大腦屏障，對大多數大人和部分小孩來說，副作用是「嗜睡」；但在少數的兒童身上（特別是幼兒），會產生刺激情形。

特徵：孩子的大腦不但沒有鎮靜下來，反而受到刺激，導致躁動不安、甚至尖叫大哭。

※支氣管擴張劑（Bronchodilators）

這類藥水通常用於治療咳嗽、氣喘或支氣管炎（把氣管撐開讓呼吸順暢）。常見成分為Procaterol（如：喘解、滅喘淨）。

至於引發亢奮原因，這類藥物屬於「交感神經興奮劑」，它們在擴張氣管的同時，也會輕微刺激心臟和神經系統。

特徵：這種亢奮比較偏向「生理性」的，孩子可能會手抖、坐立難安、感覺心跳很快，因為身體處於一種像剛跑完步的激動狀態，自然很難入睡。

※去充血劑（Decongestants）

這類藥物主要用於緩解鼻塞。常見成分為Pseudoephedrine（如：鼻福）、Methylephedrine（如：息咳寧）。

為什麼會亢奮？這些成分的結構與腎上腺素類似，具有興奮中樞神經的作用。這就像大人喝了咖啡一樣，精神會變得亢奮。

特徵：精神集中度變高，不想睡覺，可能會比較煩躁。

※中樞鎮咳藥

這類藥物主要作用於大腦的咳嗽中樞，用來抑制乾咳，是兒科非常普遍的藥水或藥粉成分。常見成分為Dextromethorphan（如：息咳）。

為什麼會亢奮？雖然這是一種非麻醉性的止咳藥，但它作用於大腦中樞神經，對於少數體質敏感的孩子，可能會影響腦內神經傳導物質的平衡。

特徵：這類反應，除了睡不著、躁動之外，家長可能會發現孩子說話語無倫次、莫名傻笑或是感覺飄飄然的。

最後，洪正憲提醒，若孩子出現太明顯的興奮或異常行為，建議與醫師或藥師討論是否需要調整藥物，不過大多數副作用在藥效退去後會自然改善，家長不需過度驚慌。

更多三立新聞網報導

每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的

天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法

明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅

幸運兒是你？9、10月發票千萬獎11張「最低僅花64元」 中獎地點曝

