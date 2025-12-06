小孩咳嗽5天才就醫 X光一照「左肺整片白」

小孩生病時，家長要特別觀察症狀，若發覺不尋常一定要趕快就醫。小兒科醫師王韋力表示，有位學長在孩子感冒時，都會自己開藥給他吃，不過有次孩子咳嗽咳了5天還發燒，媽媽帶去給他檢查，王韋力用聽診器一聽，發現呼吸聲不正常，且肺部有一邊發炎較嚴重，建議去醫院照X光，最後照出來，左邊的肺整片白，緊急住院治療。

王韋力日前在健康節目《醫師好辣》中分享案例，他說有位學長在成人科別執業，每當小孩生病時，他都會自己開藥給孩子吃，不過有次小孩咳嗽咳了5天，且還有發燒症狀，媽媽覺得不對勁，趕緊帶孩子就醫。

王韋力說，當時看小孩的活動力的確不太好，用聽診器一聽，發現他的呼吸聲不正常，有一些水聲，代表肺部有水泡，其中一邊甚至連聲音都聽不到，懷疑發炎得較厲害，建議家長趕緊帶孩子去醫院照X光；結果照出來，左邊的肺部整個白掉，緊急住院治療。

王韋力表示，小孩難免生病，不過家長應觀察狀況和過去感冒是否不太一樣，若出現以下症狀就應趕快就醫，包括咳嗽伴隨呼吸喘、急促，呼吸時胸口起伏很大；退燒後活動力還是差；肚子痛持續3、4小時沒改善；此外嘔吐也要當心，除了腸胃不適外，腦部病變像是腦膜炎、頭部撞擊造成腦水腫或腦震盪，也可能出現嘔吐症狀。

