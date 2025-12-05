小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管

醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。

一位醫師爸輕忽孩子咳嗽，沒想到孩子竟嚴重到已經肺炎。（示意圖／Pixabay）

小兒科醫師王韋力在《醫師好辣》節目中分享了一個令人警惕的案例。一位在成人科別執業的醫師學長，習慣自行為就讀幼兒園的孩子開立感冒藥。這次孩子咳嗽數日且有發燒情形，學長原想依照過去經驗處理，但太太堅持帶孩子就診。學長還特地傳訊息給王韋力：「我老婆太緊張了，你安撫她一下，應該沒什麼事，我看還好。」

然而，當王韋力為孩子診察時，立即察覺情況不對勁。「那個呼吸聲很奇怪，」他描述道，肺泡裡有些水聲，另一側甚至幾乎聽不到呼吸聲，顯示發炎情況可能更加嚴重。王韋力當下建議媽媽帶孩子就醫照X光檢查，推測是較嚴重的肺炎，可能有積水需要住院治療。

檢查結果令人震驚，X光顯示「左邊的肺部整個都白掉了」，肺部積水嚴重，差點需要插胸管引流並住進加護病房。所幸孩子活動力尚可接受，經過物理治療加上服用與施打抗生素後，病情才逐漸好轉，讓所有人鬆了一口氣。

王韋力藉此提醒家長，十八歲以下兒童生病有症狀時，應尋求專業兒科醫師協助。他進一步解釋了四種常見症狀的就醫時機：咳嗽、發燒、肚子痛與嘔吐。

若家長發現孩子的感冒症狀與以往不同，應立即就醫；咳嗽伴隨呼吸急促、胸口起伏明顯，即使沒有發燒也要提高警覺。 （示意圖／Pixabay）

關於咳嗽，王韋力表示，若家長發現孩子的感冒症狀與以往不同，應立即就醫；咳嗽伴隨呼吸急促、胸口起伏明顯，即使沒有發燒也要提高警覺，「可能有一點狀況」。

發燒方面，他建議可在初期一至兩天觀察孩子活動力，若退燒後活動力仍然不佳，就要特別留意。而針對較大孩童常見的肚子痛，若疼痛持續三、四小時未緩解，痛到無法專心看電視或玩3C產品，蜷縮在一旁，就需要警惕。

嘔吐也是危險警訊！王韋力解釋，許多嚴重疾病都會引發嘔吐，除了腸胃不適外，腦膜炎、頭部撞擊造成腦水腫或腦震盪等腦部病變也會導致嘔吐。此外，病毒感染心臟引發心肌炎時，也可能以持續嘔吐表現。若孩子未進食卻持續嘔吐二、三次都未改善，建議務必就醫治療。

