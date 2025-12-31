「小孩哥」坐地鐵上學睡過23站！醒來人在機場 校方笑：還不知自己上熱搜

大陸一則「廣州小孩哥搭地鐵上學睡過23站」的消息今天（31日）登上熱搜，引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

大陸一則「廣州小孩哥搭地鐵上學睡過23站」的消息今天（31日）登上熱搜，引發網友熱議。據悉，當事男童為廣州加拿達外國語學院學生，原本應在「漢溪長隆」站下車，卻一路睡過頭，整整錯過23個站，醒來時已到達機場。對此，校方表示，事發當天孩子已在協助下安全返回學校，目前一切平安。

《廣州日報》報導，事件發生於12月29日。市民汪女士當天搭乘廣州地鐵3號線前往白雲機場，列車抵達終點站機場北站時，她發現車廂內仍有一名小學生坐在過道熟睡，於是將其喚醒。經詢問得知，孩子原本應在「漢溪長隆」站下車，卻一路睡過頭，整整錯過23個站。

汪女事後將過程拍成影片分享，引起大量關注。影片中，孩子神情迷糊地回答自己要在「漢溪長隆」下車。網友隨即展開「路線分析」，指出該段行程橫跨廣州5個行政區，車程超過1小時，也有人從校服辨認出孩子的就讀學校。

留言區中，還出現名為「加拿達外國語學校」的帳號幽默回應，表示「學校來接學生了」，並感謝拍攝者的善意協助，避免孩子一路睡到機場後發生更大的狀況。

校方今天證實，影片中的學生確為該校學生，並表示當天已妥善處理，孩子安全返校，目前尚不知自己成為網路焦點。校方也強調基於保護學生隱私，不便透露更多細節。資料顯示，該校位於番禺區，若從機場北站折返，需轉乘其他路線，全程約需1個半小時。

