小孩在校與同學發生糾紛 賴瑞隆：全力配合學校後續工作

賴瑞隆對於自己8歲的小孩，在學校與同學發生糾紛，希望儘快還原事情經過，全力配合學校的後續工作。 圖：賴瑞隆辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 媒體爆料南部某重量級市長參選人子女在校與同學發生糾紛，家長指控校方處理態度消極。對此，有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今(4)日晚間發聲，感謝各界關心孩子在校與同儕間的摩擦，會加強引導孩子尊重他人及同理、負責的態度，也將全力配合學校後續工作。

針對該起校園衝突，立委賴瑞隆今晚發聲明回應，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。

他說，身為一個父親，小孩在學校同儕間的摩擦，我們也會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

