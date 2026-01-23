小孩子開大車！女童疑坐駕駛座操作方向盤 警方發聲了

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

據現行法律規定，若要駕駛車輛必須年滿18歲，且要考取相關執照方能上路；豈料，現在社群卻出現一段驚悚畫面，一名女童疑似坐在駕駛座操作方向盤開車，且背景音樂還放上歌手卜學亮的〈超跑情人夢〉。對此，警方今（23）日也發聲了！

針對網傳幼童疑似操作方向盤一案，南崁派出所所長江弘裕表示，民眾po網之影片未註明時地， 然影片中之行為可能違反《道交條例》第31條「幼童未依規定安置安全座椅」及第43條「危險駕駛」，最高可處3萬6,000元罰鍰並吊扣牌照。此外，警方將主動調閱相關資料溯源釐清，若查證屬實，將針對行為人依法開罰。

最後，警方呼籲民眾駕車應注意用路人安全，針對各類危害交通秩序之行為，本分局將嚴正執法，絕不寬貸。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

