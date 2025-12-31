小孩已出生！30歲女星突拋結婚震撼彈 新郎身分曝光是「他」

娛樂中心／蔡佩伶報導

30歲日本女星山田麻莉奈曾經是女團「HKT48」成員之一，擁有甜美外型的她也累積不少粉絲喜愛，豈料在2025年的最後一天，山田麻莉奈拋出震撼彈，不只宣布結婚喜訊，同時也透露寶寶已經平安出生。

山田麻莉奈今（31日）一口氣公開成為人妻人母的好消息，只見她透過聲明表示新婚對象是聲優梶原岳人，且家中也迎來新成員，證實生下首胎，山田麻莉奈坦言雖然彼此還不夠成熟，不過雙方都想珍惜生命中有限的時光。

山田麻莉奈透露未來會跟老公梶原岳人相互扶持，最後，她感謝粉絲一直以來給予的支持，如今的她不論作為演員或是母親，都會繼續努力前進，消息曝光之後，吸引許多粉絲前來道賀。

山田麻莉奈宣布成為人妻人母。（圖／翻攝自山田麻莉奈IG）

