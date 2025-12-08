小孩床上睡…教授「地板激戰」人妻！他辯：她老公放任

社會中心／饒婉馨報導

臺北一名大學教授陳姓男子遭鄭姓男子控告介入婚姻，與他的妻子蕭姓女子有不倫戀。鄭男表示，陳男跟蕭女私聊、出遊，甚至有他家鑰匙，因此提告索賠150萬元新台幣的精神損失費。經法院審理後，陳男被判須賠償鄭男新臺幣40萬元精神慰撫金。





孩子睡身旁教授照激戰人妻 辯「她老公放任」法官找出打臉鐵證

教授陳男與已婚蕭女除了私下聊天，還見面激戰多次。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）









教授陳男對於鄭男控告全盤否認，表示「根本沒有像鄭男講的那樣亂來，反而是蕭女主動貼過來、對我示好。我只是看她可憐、出於好意，才幫她處理一些私事而已」。然而，他竟反控鄭男任由妻子在外與他人遊玩、往來，時間長達1年以上，甚至在發現此事後，仍與妻子蕭女在社群平台曬恩愛，感情看起來依舊很好，等於鄭男默許這段不倫戀、已原諒蕭女；因此，鄭男的配偶權未受到損害，就算要他賠償，也應減輕金額。法官審理此案時，透過查閱另案紀錄，取得了陳男的自白。陳男坦承曾帶蕭女及其幼女前往東京遊玩，並在酒店房內，趁幼女熟睡之際，與蕭女在地板上激戰；隔天入住另一間酒店後，兩人的踰矩行為又再次發生；除此之外，他們還曾在台北東區某電影包廂內有親吻、擁抱、愛撫等親密舉動。法官根據此自白，認定陳男所作的行為確實侵害了鄭男的配偶權，且情節重大。

法官審理後，判定教授陳男行為惡劣，此案情節重大，須賠償陳男40萬元新台幣。（示意圖／翻攝自 Google Maps）





法官明確指出，即便鄭男知道兩人相識、事後在臉書上張貼夫妻合照，也不代表他縱容、原諒妻子發展婚外情；因此，法官對教授陳男主張人夫「知情默許」、「與有過失（放任過失）」來減輕或免除賠償責任的抗辯，皆不予採信。法院特別審酌，陳男明知蕭女為人妻、且與鄭男育有一女，卻仍與其不當交往，甚至在攜同未成年子女出遊時發生性行為，認定其行為情節極為惡劣，此舉對鄭男的家庭造成巨大傷害，嚴重侵害了其配偶權。考量到陳男的身份與其行為的惡劣情節，酌情裁定陳男應賠償鄭男精神慰撫金新臺幣40萬元，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為,請勿模仿！

原文出處：小孩床上睡…教授「地板激戰」人妻慘遭綠帽夫提告！他竟辯：她老公放任

