小孩店門口亂跑被提醒！奧客媽爆氣逼「店員下跪」畫面曝

國際中心／張予柔報導



日本平價連鎖品牌 DAISO（大創）因商品多元、價格親民，是許多人採買生活用品時的首選。不過近日南韓全羅南道大創卻傳出「奧客逼下跪」事件，店員僅因一句善意提醒，引起家長強烈不滿，最後竟演變成店員當場下跪道歉的戲劇性畫面，影片曝光後引起熱烈討論。





小孩店門口亂跑被提醒！奧客媽爆氣羞辱逼「店員下跪」15秒畫面曝光網炸鍋

南韓全羅南道順天的大創門市，一名店員僅因提醒小孩不要在門口奔跑，就引起家長強烈不滿。（圖／翻攝自Ｘ）

這起事件發生在21日南韓全羅南道順天的一間大創門市，小孩在店門口出入口附近奔跑，身穿紅色上衣的女店員擔心有安全疑慮，便上前提醒「這樣跑來跑去很危險喔」。沒想到這句出於關心的提醒，卻引起家長強烈不滿，情緒激動朝著店員破口大罵，還揚言要向總公司投訴。

廣告 廣告

小孩店門口亂跑被提醒！奧客媽爆氣羞辱逼「店員下跪」15秒畫面曝光網炸鍋

家長破口大罵店員，最後店員甚至被逼下跪道歉。（圖／翻攝自Ｘ）

面對顧客的咆哮和威脅，店員明顯受到驚嚇，不斷低頭致歉，最終甚至被逼得雙膝下跪道歉，雙手不停摩擦向對方求饒，甚至在客人扭頭就走時，還一路跪著追上去。目擊者表示，當時顧客的小孩就在旁邊看著這一切，旁人無法理解，為什麼一句基於安全的提醒會換來如此羞辱。

小孩店門口亂跑被提醒！奧客媽爆氣羞辱逼「店員下跪」15秒畫面曝光網炸鍋

畫面見可見，店員雙手不停摩擦向對方求饒。（圖／翻攝自Ｘ）

影片曝光後在網路迅速發酵，許多網友替店員打抱不平，痛批家長反應誇張，並質疑為何現場同事與主管無人介入，「員工沒錯，為什麼要下跪？」、「公司應該保護員工，而不是讓他們被客人羞辱」、「為何不管是同事還是DAISO老闆都不出面阻止？」。對此，大創總公司也出面表態聲援員工，強調若該店員需要，可提供帶薪休假與心理諮商協助，且不排除對奧客採取法律行動。





原文出處：小孩店門口亂跑被提醒！奧客媽爆氣羞辱逼「店員下跪」15秒畫面曝光

更多民視新聞報導

喊抵制卻狂排！日連鎖壽司店「中國爆滿」號碼牌被黃牛炒翻

馬英九喊準戰爭狀態！律師猛酸：你買壽險是「準死亡」？

男星表弟柬埔寨失聯！「我想回家」求救語音流出…母心碎

