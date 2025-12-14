「小孩成績單」PO網有風險！醫師籲家長：打馬賽克否則…

生活中心／饒婉馨報導

婦產科醫師蘇怡寧在臉書發文表示，許多家長為了驕傲與紀念而直接公開孩子的成績單，不過卻經常忽略隱藏全名、學校、班級等細節，並強調這個舉動能讓其他人輕易掌握其個資、長相與學習表現，存在極高的危險性。蘇醫師藉此呼籲台灣家長，孩子需要被保護，任何能識別身份的資訊都不應公開。





台灣家長PO「小孩成績單」恐惹禍！醫師揭嚴重後果：一份完整的個資集合

蘇怡寧醫師在臉書發出這張圖，也一再強調此事不能小看，會造成很大的危險。（圖／翻攝自臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》）





婦產科醫師蘇怡寧在粉專PO文，附圖是一張與香港家長的聊天對話紀錄，他轉述了這位香港家長的話，「最近在社群平台上，看到很多台灣家長，把孩子的成績單，獎狀證書甚至是全名學校班級，清清楚楚拍照上網」，並接著說「不認識這些孩子，卻可以知道孩子的名字、長相、就讀學校、學習表現」，他認為這件事很危險，希望醫師來提醒台灣的家長。他對此表示完全同意，「你覺得這只是分享喜悅，但網路不是你家的客廳」，醫師直言他理解「很多爸媽會說，我只是放給朋友看、我只是覺得很驕傲、我只是想記錄一下」，但是也必須知道一件事，「孩子的個資一但上網，就不再只屬於你」。

孩子的成績單上常有許多個資，若未經處理就發出，很有可能遭到有心人不法利用。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

蘇怡寧提醒，成績單不只是一張紙，更是一份資訊非常完整的個資集合，有孩子的名字、學校、年級、班級、座號等，甚至有時候還有生日或身分證字號，當這些資訊被組合起來，就有更大機率發生更精準的詐騙、假冒老師或學校的聯絡、針對家長情緒設計的訊息，而且這些照片會成為他們一輩子的數位足跡，孩子長大以後不一定希望這些訊息，永遠被留在搜尋引擎裡。他舉例說明，「對方知道你孩子在哪間學校、叫什麼名字、長什麼樣子，只要一句：我是你孩子學校的某某老師，今天發生一點狀況」，家長就會心跳加快，但這種詐騙不是因為笨，是因為愛。他最後呼籲家長，成績本來就不是用來公開比較的工具，也不代表不能分享，只不過如果真的要發，請把成績單上任何可辨識資訊都打上馬賽克，保護孩子就從網路開始。





貼文曝光後，立刻引來逾6370人按讚，許多家長也留言表示「這是真的很危險～尤其是脆上更誇張～家長真的有點安全意識」、「我貼上去之前都會給其他家人檢查看看有沒有可辨識的資訊沒有馬乾淨，現在網路世界太危險了，就連昨天比賽拿了一個冠軍，我都裁剪、馬賽克半天才在半夜貼上網，不得不防啊」、「完全認同」、「如果被經營暗網的壞人，利用個資，後果太可怕」、「網路上看著你們孩子照片跟個資的人除了親友，可能還有戀童癖，獵童者…他們心裡想的可不是小孩好可愛」。



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：父母最愛PO「小孩成績單」恐惹禍？醫師揭嚴重後果：1份完整的個資集合！

