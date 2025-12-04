小孩才做選擇！從台中 CHAR CHAR steak x BAR MOOD Taichung 看「共享式餐飲」的魅力

在一次對話中，麻葉餐飲集團魏幸怡 Sandy 與國際名廚江振誠（Chef André）談及國外盛行的「共享式餐飲（shared dining）」。而一句「這樣的形式在台灣應該也行得通吧？」便點燃她在台中打造新空間的念頭。在她眼中，「共享式餐飲」不只是一起分食料理，而是讓自由度與美味並行，想小酌、想大口吃燒肉，都能在同一張桌上享受。

順著這份靈感，結合燒肉牛排、世界各國 Tapas 與 Bar Mood 調酒的「 CHAR CHAR 」誕生了。

雖然是「複合式」定位，卻在沒有在任何環節上輕易妥協。不僅店內設有修肉室，提供現點現切冷藏原塊肉，更由專人桌邊服務，讓每一塊新鮮肉品都是最好的呈現。Sandy 表示，店名其中一個由來，便是自己堅持牛排要烤到「恰恰」，因此用鐵網取代鐵板，將食材特色毫不保留地展現，更有特別明顯的迷人炭香。而搭配非常縝密的抽風處理，幾乎不留餘味在身，可以完全安心享受美味的烤肉。

而除了取台語「赤赤（恰恰）」之意，「CHAR」也是 Charisma（魅力）的縮寫，而這魅力就來自於顛覆傳統的用餐樂趣。在這裡，除了能體會到牛排館、燒肉店、餐酒館「三合一」的特色，更能在其中找出自己喜愛的獨特吃法，讓「吃」成了有趣的探索。

像是江振誠就公開了他在 CHAR CHAR 最愛的私房吃法：北京烤鴨餅皮夾入烤肉、生菜、海苔、生菜葉，再塗上「港式蔥薑醬」，一口咬下就能吃到介於中、韓、日的美味。而 CHAR CHAR 主廚 Louis 也分享自己最喜歡的是「剝皮椒烏雞煲湯」配上「鑊氣招牌炒飯」，滿滿的台味讓人好不滿足。除此之外，招牌甜點「煙燻巴斯克蛋糕」中的煙燻起司香氣則令人驚艷，讓人直接開啟第二個胃，私心推薦。

至於酒單更是一大亮點，除了多款 BAR MOOD 經典調酒都能在這裡喝到，酒吧創辦人 Nick 更以風土為靈感設計了兩款台中限定特調。「金萱紫蘇冰茶」帶有金萱茶的溫潤與紫蘇的清香，述說台灣山林氣息與台中悠然的生活節奏，「東美蜜瓜冰茶」中的輕盈果香與柔和茶韻，則象徵台中人熱情卻不張揚的性格，輕鬆易飲。

這佔地近百坪、可容納120位客人的「深夜食堂」不僅以味蕾作為媒介，更把台中人極「Chill」的生活態度變成一種體驗。從寬敞挑高的空間、恰到好處的音樂，到料理、酒款之間的巧妙平衡，一走進來，便能放下一整天的繁忙。

無論是想在下班後喝幾杯放鬆身心、與好友一起大啖料理，或帶著家人共享一頓沒有壓力、不拘束的大餐，每個人都能在這裡找到屬於自己的節奏。CHAR CHAR 以熱情迎人，細膩為底，卻讓吃美食的體驗變得自由，就像台中這座城市本身：熱情、懂享受，最重要的是懂得生活！





CHAR CHAR steak x BAR MOOD Taichung

地址｜台中市北屯區崇德十路一段415號

電話｜04-2422-8177

營業時間｜

【CHAR CHAR steak】

週三～週四17:30－00:00（最後點餐 22:30）

週五～週日17:00－01:00（最後點餐 23:30）

【BAR MOOD Taichung】

週三～週四17:30－00:00（最後點餐 23:30）

週五～週日17:00－01:00（最後點餐 00:30）









