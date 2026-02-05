小孩打呼恐影響學習 每週打鼾超過2次 醫:盡快接受睡眠評估
健康中心/綜合報導
你家孩子經常睡覺打呼或用嘴巴呼吸嗎？家長千萬別以為只是小事情！有研究發現，罹患睡眠呼吸中止症的兒童在睡眠期間反覆缺氧，無法「睡好睡滿」嚴重影響腦部發育，平均學習成績較差，容易情緒不穩、免疫力下滑，甚至較常出現行為問題。口腔顎面與呼吸道專家馬永昌醫師就特別提醒家長，若發現孩子每週打鼾超過 2 次，務必盡快接受睡眠評估。
2015 年發表於國際期刊《Pediatrics》的一項大型薈萃分析顯示，與睡眠狀況良好的兒童相比，有睡眠障礙的兒童整體學業成績平均低 11.8％。其中，藝術與語文表現平均下降 12.3％，數學成績下滑 13.1％，理科成績也減少 11.6％。
口腔顎面與呼吸道專家馬永昌醫師說明，打呼經常是睡眠呼吸中止的警訊，孩童對缺氧的容忍度是零，一旦腦部長期缺氧，會影響記憶、注意力、判斷力等認知功能，恐造成學習困難和落後情形。馬里蘭大學腦神經的核磁共振研究更顯示，打鼾會使兒童腦部發育出現嚴重問題，使額葉的幾個區域灰質較薄，而灰質的減少正與過動、攻擊性增加和注意力不足等兒童行為問題有關。
馬永昌醫師提醒，睡眠呼吸中止症會依病情的嚴重程度而有不同症狀表現，常見症狀包括大聲打鼾、睡眠時喘息或窒息、夜間頻繁醒來、白天感到疲倦或昏昏沉沉等，若發現孩子每週打鼾超過 2 次，建議盡早尋求牙醫或相關睡眠專科醫師接受治療。
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
小心！癌細胞最愛寄生的5種體質，你中了幾項？醫生建議先改掉這4個習慣
你知道嗎？癌症不是突然冒出來的，它就像寄生蟲，會慢慢在身體找尋最舒適的「住處」。基因醫師張家銘提到，身體的免疫系統本來可以認出異常細胞並清除它們，但當你的免疫警報鈍了、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，癌細胞就悄悄安居落戶，佔地為王了。
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
做完大腸鏡失禁！4旬男「1天換3次內褲」 醫：尿液灌到大腸了
一名40多歲男性因出現疑似失禁情形，在太太陪同下前往醫院門診就醫。該名男子近來每天需更換多次內褲，內褲上常殘留黃色汙漬，但本人認為只是偶爾控制不住、情況不嚴重，與太太對病情的認知落差甚大。對此，外科醫師陳榮堅表示，臨床上若出現反覆滲便或異常分泌物，往往並非單純失禁問題，背後可能潛藏腸道或泌尿系統病變，民眾不可掉以輕心。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
大S為何5天就病逝？韓醫揭 「泡溫泉＋吃退燒藥」成致命關鍵
已故女星大S去年2月在日本罹患流感，短短5天就撒手人寰，讓在場陪伴的親友相當錯愕，知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）上韓綜節目《名人生老病死的秘密》時，點出造成大S喪命關鍵在於「泡溫泉」以及「吃退燒藥」。
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
不是流感後遺症！女童久咳未癒二度高燒「元凶」找到了
一名就讀小學三年級的9歲林姓女童，一個月前出現發燒、咳嗽等症狀，經當地診所檢查確診A型流感，接受克流感治療5天後症狀明顯改善，不過偶爾還是輕微咳嗽，女童母親以為是A流後遺症，沒想到4週過後竟然症狀加重
亞洲首例！「臟器全相反」鏡面人接受縮胃手術 半年瘦22公斤
台中1名33歲女性患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」（Situs Inversus），俗稱「鏡面人」，該名女性患者因產後肥胖困擾長達10年，半年前決定進行「內視鏡袖狀胃成型術」（ESG），台中新悅美型醫學診所最終成功完成亞洲首例「臟器逆位」患者的內視鏡袖狀胃成型術，在半年內從81公斤減至59公斤，成功逆轉中度脂肪肝。
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
飲食清淡也無效！研究：「1狀態」大增2倍糖尿病風險
春節是團圓、休息的時間，醫師劉曜增表示，過年走春、拜年，不只是社交禮儀，還可降低罹患糖尿病的風險。研究發現，社交與體內特定血漿蛋白質的表現相關，當身體在長期缺乏社交的狀態下，出現這種特定的蛋白質表現型態時，與未來得糖尿病的風險顯著相關，比一般人增加2.14倍。他並表示，在社交孤立情況下，即使飲食清淡也無效。
脖子後腫一塊？小心可能是富貴包！ 醫師帶你了解背後成因，掌握預防「4種方式」！
【緯來新聞網】你有摸過脖子後面有凸凸一塊嗎？可能是所謂的「富貴包」！使用3C產品是現代人常見的生活習
東亞裔喝酒會臉紅是一種「基因缺陷」 最好別喝酒
紐約時報報導，東亞裔群體在喝酒之後，特別容易臉紅。科學家發現，這種所謂的「亞洲臉紅症」，並不是過敏反應，而是一種基因突變所導致的；這種基因突變，會阻礙身體分泌出一種酵素，以完全分解酒精，並導致毒素累積