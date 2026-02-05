小孩打呼恐影響學習 每週打鼾超過2次 醫:盡快接受睡眠評估

健康中心/綜合報導

你家孩子經常睡覺打呼或用嘴巴呼吸嗎？家長千萬別以為只是小事情！有研究發現，罹患睡眠呼吸中止症的兒童在睡眠期間反覆缺氧，無法「睡好睡滿」嚴重影響腦部發育，平均學習成績較差，容易情緒不穩、免疫力下滑，甚至較常出現行為問題。口腔顎面與呼吸道專家馬永昌醫師就特別提醒家長，若發現孩子每週打鼾超過 2 次，務必盡快接受睡眠評估。

2015 年發表於國際期刊《Pediatrics》的一項大型薈萃分析顯示，與睡眠狀況良好的兒童相比，有睡眠障礙的兒童整體學業成績平均低 11.8％。其中，藝術與語文表現平均下降 12.3％，數學成績下滑 13.1％，理科成績也減少 11.6％。

口腔顎面與呼吸道專家馬永昌醫師說明，打呼經常是睡眠呼吸中止的警訊，孩童對缺氧的容忍度是零，一旦腦部長期缺氧，會影響記憶、注意力、判斷力等認知功能，恐造成學習困難和落後情形。馬里蘭大學腦神經的核磁共振研究更顯示，打鼾會使兒童腦部發育出現嚴重問題，使額葉的幾個區域灰質較薄，而灰質的減少正與過動、攻擊性增加和注意力不足等兒童行為問題有關。

馬永昌醫師提醒，睡眠呼吸中止症會依病情的嚴重程度而有不同症狀表現，常見症狀包括大聲打鼾、睡眠時喘息或窒息、夜間頻繁醒來、白天感到疲倦或昏昏沉沉等，若發現孩子每週打鼾超過 2 次，建議盡早尋求牙醫或相關睡眠專科醫師接受治療。