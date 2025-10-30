小孩搭高鐵收「寧靜車廂」警告？ 當事人回應：置物籃看到的

▲ 示意圖

台北市 / 林彥廷 綜合報導

高鐵「寧靜車廂」引發社會熱議，日前高鐵將文宣內容更新為「美好高鐵、寧靜同行」，但有民眾今（30）日表示，帶著小孩搭高鐵卻被車廂人員拿出「寧靜車廂」警告。對此，台灣高鐵公司回應，經台灣高鐵公司清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。而當事人也給出回應「高鐵人員以溫和、親切態度勸導『小小聲唷』，照片中的寧靜車廂圖卡是在前方置物籃看到的，非站務員舉牌示警」。

李佳燕醫師在臉書上發文指控，親友在高鐵上「被發寧靜車廂的警告牌（隨後貼文更改成又被柔性勸導這是寧靜車廂）」，事件引發熱烈討論，而根據《三立新聞網》報導，親友還原整起事件，小孩沒有哭鬧，但有玩塑膠積木發出一般的聲響，後來被高鐵人員以溫和、親切的態度勸導「小小聲唷！」

親友強調，「站務人員勸導態度非常好」只是原本正在開電腦辦公的他，開始有了些壓力，後續趕緊專心陪著孩子，就怕吵到其他旅客，至於照片中「寧靜車廂」圖卡，是在前方置物籃看到的，非站務人員舉告警示。

而台灣高鐵公司謹針對民眾臉書指稱高鐵人員發放「寧靜車廂」文宣「警告」一事，稍早也發出澄清聲明，經台灣高鐵公司清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

台灣高鐵公司重申，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。為避免誤會，並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」之意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

台灣高鐵公司懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

