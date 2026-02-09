小孩是左撇子要改嗎？醫師警告：強制矯正恐影響語言和注意力

硬性矯正小孩使用左手的習慣，反而會影響語言發展和注意力。（圖片取自photoAC）

很多新手爸媽一看到寶寶或小孩用左手，就會心生疑慮，甚至被自己的父母或長輩催促，覺得左手不好，要改成右手。然而，產科醫師蘇怡寧提醒，這樣的人為矯正可能影響語言發展與專注力。

左撇子是正常現象，不是錯誤習慣

蘇怡寧醫師指出，左撇子約占人口10%，這是人類行為上的正常變異。孩子選擇用左手，主要與遺傳、神經發育以及部分環境文化有關，並非教養錯誤，也不是孩子刻意養成的習慣。研究顯示，單純使用左手與智力、學業表現或整體認知能力並無明顯關聯，因此醫學與教育上並不建議矯正。

強制改慣用手可能干擾大腦發展

蘇醫師強調，兒童在成長過程中，大腦左右半球會逐步建立動作控制和精細操作的功能分工，若在尚未穩定的階段，反覆要求孩子改用另一隻手，可能干擾這個分工成熟，造成「左右手不穩定」，也就是混合慣用手的情況。

研究指出，混合慣用手與語言發展困難、注意力問題以及部分學習和心理適應困擾相關，但這些問題並非來自左撇子本身，而是外在矯正干預的結果。

尊重孩子自然慣用手，提供適合環境

因此，蘇怡寧醫師建議，新手爸媽應尊重孩子自然形成的慣用手，不要在無醫學必要的情況下強行矯正。對左撇子孩子來說，更重要的是順應其神經發育特性，提供適合的環境與工具，例如適合左手使用的文具、餐具或操作設備，讓孩子可以自然發展精細動作能力。



