小孩普發現金1萬元怎麼領 財政部po領取方式教學
台北市 / 綜合報導
全民普發1萬元現金，小孩要怎麼領錢呢？
財政部PO出領取方式， 只有 未滿13歲孩童由父母帳戶登記入帳，或用父母的提款卡ATM領取，也可以到郵局領現，但13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如果沒有帳戶跟提款卡，也可以自己或委託他人到郵局領現。
財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領
（中央社記者呂晏慈台北29日電）普發現金1萬元即將上路，財政部今天表示，本次未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；7歲至13歲可選擇用自己、父母或監護人的帳戶或提款卡領取，13歲以上未成年人則有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道。中央社 ・ 11 小時前
普發現金1萬元 未成年人領取管道看這裡 財部籲全民防詐
全民普發現金即將上路，財政部今天表示，提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。針對13歲以上未成年人，則可用自己的金融機構帳戶登記入帳、以自己的提款卡在ATM領現、自己或委託他人至郵局臨櫃領現。太報 ・ 9 小時前
