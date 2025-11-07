小孩沒繳稅！ 她討普發1萬買平板「媽只給50」 國中妹上網求救





普發現金1萬元5日啟動網站分流預先登記，但也可能衍生親子之間衝突！一名國二女學生上網抱怨，想用普發的1萬元買平板電繪，但母親以「小孩沒繳稅」為由拒絕，只願意給她50元，令原PO質疑父母代領的正當性，貼文也引發其他未成年共鳴，還有人自曝「一萬塊拿到了但零用錢停到明年2月」，對此李郁霆律師提供專業意見，透過各種模擬情境幫助家長釐清相似疑問。

根據這名13歲的國二女學生在Threads的貼文，她計畫將普發的1萬元拿去買平板電繪，但遭到媽媽拒絕，理由是普發1萬是從大人的稅收裡拿來發放，沒繳稅的小孩沒資格領取，即使徵詢爸爸的意見，決定權還是落在媽媽身上，親子一番溝通後只同意給予50元，令原PO不滿表示「拜託各位幫我想個辦法要到一萬塊，平板絕對不只50！」

廣告 廣告

文章引發網友熱議，其中有人回覆表示「你這個年齡屬於『限制行為能力人』，大額消費原本就需要法定代理人同意，所以跟這一萬元的取得與否無關，重點是你家長不答應你買平板」、「養你到13歲，得花了多少錢在你身上，你跟你爸媽講法律？！如果你是我小孩，我義務撫養你的時間一到，馬上叫你滾出去」、「你本來就沒繳稅…不懂是給你們領什麼意思的」另一派觀點則替國中妹緩頰表示「只是小孩大家不用這麼兇吧，你們是小孩的時候，不會這樣想嗎？」、「不要理他們，一堆沒繳稅的大人還不是照領，這就國家發給你的錢，那一萬塊就該完整的屬於你，你就當納稅大戶給你的零用錢就好」、「我大你25歲，大概可以重唸三次國二，我的一萬也會被拿走，真的很想要買電玩，現在很煩惱怎麼跟家裡說我想要留在手上」

不僅如此，也有13歲以上未成年網友在Threads上表示「一萬塊拿到了，零用錢停到明年2月」，似乎也對父母代領普發1萬元的做法不以為然。原PO在後續貼文中回覆表示，「普發是政府發給『所有人』的，如果有人覺得小孩不該領，那應該去找政府反應，而不是罵我。」她也感謝網友的鼓勵，並表示會再試著與父母溝通，「不想為了一萬塊吵架，但也想讓他們知道這對我很重要。」

有關父母未經討論就領走孩子的普發1萬元，李郁霆律師也在網站上分享專業觀點，根據民法第1087條規定「未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產」，普發1萬元屬於小孩獲得的政府無償補助，因此法律認定為孩子所有，是小孩的特有財產，並非父母的財產，父母只是代領人與管理人，也意味著父母不能亂用這筆款項。

根據他說明，依照民法規定父母需「共同管理」，而且必須為子女利益使用，即是未成年子女的特有財產須由父母共同管理，父母只能將此財產用於子女的利益，例如用在教育、學習、醫療、生活所需等，這些都是合法且合理的用途，萬一父母一方未經另一半同意擅自代領1萬元，但最後仍用於孩子的生活或教育，雖然欠缺溝通，但就法律判斷並未造成孩子損害，因此不會有民事責任。

萬一父母意見不一致怎麼辦？李郁霆律師指出，未成年子女的特有財產由父母共同管理，但若意見不同（例如爸爸想存起來、媽媽想買補品），法律沒有機制讓法院替父母裁決要怎麼花，只能透過家庭溝通與協調解決，此類生活中小額管理爭議，法院無法以裁判分配未成年子女特有財產的用途。

父母亂花小孩的普發1萬元，小孩如何求償？李郁霆律師說明，如果1萬元被一方父母拿去與孩子無關的用途，像是喝酒、賭博、儲值遊戲買點數、買精品或私人物品等，就是違反民法1088條的規定，因為已侵害孩子的財產權，原則上孩子有權請求返還金額。

但實務上小孩雖有請求權，但因未成年人不能自行提告，而侵害財產者又是其父或母（法定代理人），存在利益衝突，因此無法由該父或母代孩子向自己提告。這種情況必須依民法第1086條第2項規定，由利害關係人或社會局向法院聲請為孩子選任特別代理人，由特別代理人代表孩子向侵害財產的一方追討金額。

李郁霆律師提醒，小孩未成年無法自行訴訟，因為侵害孩子財產的父或母是法定代理人，不能代表孩子告自己，必須依民法第1086條第2項向法院聲請選任特別代理人，特別代理人才能代表孩子向父或母請求賠償，但為了1萬元啟動民事訴訟、聲請法院選任特別代理人，程序繁瑣又耗費成本，顯然不符合比例原則，一般並不建議採取。

他強調，小孩的普發1萬元是其特有財產，父母只是基於代理角色持有，如果父母明知這筆錢是孩子的，卻將其挪作自己用途（例如：賭博、買酒、儲值遊戲買點數、買父母自己的衣物奢侈品），有可能構成刑法第335條第1項的侵占罪，萬一對象是未成年還會加重刑度。

李郁霆律師總結表示，父母一方未經另一方同意代領普發1萬元，法律上並不構成違法，因為父母本來就有代領權限，而且財政部的普發制度設計，本來就允許父母一方來代領小孩的這1萬元，關鍵在於這筆錢的使用方向，只要是用於孩子利益，法律上就沒有問題。真正的法律風險是「挪為自己享受」，才會涉及民事賠償與刑事侵占責任。

若雙方對1萬元的使用方式意見不同，法律上也沒有機關可以介入協調，父母仍應以溝通為優先。除非與其他重大家庭問題綁在一起，例如親權爭訟，否則不建議為此訴諸法院或刑事程序。

（封面示意圖／Pexels）

更多東森財經新聞報導



千萬家產落空 他怒砍親姊妹 妻崩潰哭喊：我該怎麼辦

補充保費改革被罵爆 政院急踩煞車 網怒轟：出嘴測風向

補充保費改革方向錯？ 蘇一峰批：3類人多繳才公平