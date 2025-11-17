小孩燙傷更要注意 疤痕攣縮影響腳趾生長

台北榮總昨（十七）日宣布舉行「二○二五兒童燙傷宣導週」活動，時間自十一月十七日起至二十一日為期五天，地點就在中正樓一樓大廳舉行。透過寓教於樂的闖關遊戲「打擊燙傷魔鬼九宮格」，以及模擬居家生活情境的「燙燙魔鬼躲在哪裡」互動體驗，讓孩童與家長從遊戲中學習辨識危險源，如此有助提高防範意識。

北榮副院長曾令民表示，這是北榮第三年與兒童燙傷基金會合作舉辦宣導活動，期能藉由透過生動有趣的互動遊戲，讓民眾獲得正確的燒燙傷預防與急救觀念。

黃通顯副董事長指出，兒童燙傷基金會成立三十多年來，致力於推動燒燙傷防治教育，如今「沖、脫、泡、蓋、送」已深植人心。然而，居家環境仍潛藏許多危險因子，比如熱湯、熱茶、泡麵及浴廁熱水等，一時大意仍可能釀成嚴重傷害。呼籲家長與孩子都應提高警覺，將防災觀念落實於日常生活中。

【中央社台北十七日電】燒燙傷「沖脫泡蓋送」的觀念深植人心，但民眾沖水時間常不足。醫師提醒，小孩燙傷比成人更要注意，有七歲男童因輕忽腳趾縫燙傷，導致疤痕攣縮影響腳趾生長，只能開刀治療。

兒童燙傷基金會執行長黃惠芬指出，過往國內調查發現，雖然民眾普遍知道燙傷後要沖脫泡蓋送，但是第一個步驟「沖」的時間卻嚴重不夠，常常只沖了一、兩分鐘就不沖了。但其實流水帶走皮膚表面的溫度後，深層遭燙的溫度才剛剛開始下降，因此需要繼續沖到十五分鐘以上，才能有效避免後續皮膚損傷。

台北榮總燒傷中心主任、台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢提醒，兒童皮膚薄嫩，且總面積相對較小，成人認為輕微、面積不大的燙傷，對兒童而言，可能已經燙到皮膚深層，甚至可能致命。尤其若是三度燙傷，不僅皮膚會變白、沒有血色，且因為神經已經被燙死，小朋友也不會痛，家長更容易因此輕忽，延誤就醫。

吳思賢建議，小朋友燙傷務必就醫，確認問題嚴重性。他曾遇過約七歲的小朋友因為踩到熱水，燙傷腳底，當下沒有就醫，僅自行換藥。因小朋友還正在成長，當初燙傷的腳趾縫，在1年後因為疤痕組織不會長，拉扯附近健康皮膚，造成腳趾變形，影響活動，最後只能透過手術去除疤痕組織，用其他皮膚進行重建。

北榮副院長曾令民表示，燒燙傷事件一旦發生，經常需要外科及時介入，後續更需要復健等協助；除了身體上的治療，燒燙傷的外觀更可能造成孩子的心理創傷，需長期陪伴。他呼籲除了專業的支持，社會大眾多以接納和鼓勵陪伴燒燙傷孩童成長；皮膚捐贈也能給予燒燙傷者重要幫助。