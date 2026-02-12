小孩狂喝牛奶卻長不高？醫師揭：少了這4樣，補再多鈣也沒用
不少家長擔心孩子長不高，天天逼喝牛奶，希望多補鈣就能「高人一等」。但天祥醫院副院長江坤俊醫師提醒，長高從來不是只靠牛奶，若少了維生素D、充足睡眠、運動和基因，再怎麼補鈣效果都有限。
第一，影響最大的就是基因。身高有相當比例受父母影響，如果爸媽身高本來就不高，孩子要突破到極端身高並不容易。江醫師直言，若父母平均只有160、170公分，卻期待孩子長到200公分，並不切實際。基因決定了大致範圍，後天努力是在這個範圍內「盡量發揮」。
第二，是維生素D。很多人只知道牛奶有鈣，卻忽略鈣要被身體吸收、送進骨頭，必須仰賴維生素D幫忙。若體內維生素D不足，鈣質就算吃進去，也可能無法有效利用，自然難以幫助骨骼生長。
第三，是充足睡眠。生長激素大多在夜間深層睡眠時分泌，如果孩子晚睡、熬夜滑手機，會影響生長激素分泌，等於錯過長高的黃金時間。規律作息、充足睡眠，是促進身高發展的重要條件。
第四，是運動。適度運動能刺激生長激素分泌，也能促進骨骼與肌肉發展。跳躍類運動、戶外活動不僅幫助骨骼承重刺激，還能曬太陽合成維生素D，可說是一舉兩得。
江醫師強調，想讓孩子長高，不能只把希望寄託在牛奶上。基因決定天花板，營養、維生素D、睡眠與運動則決定能不能長到最好狀態。除了喝牛奶補鈣，也得把生活習慣調整好，才是真正的關鍵。
更多鏡報報導
孩子長不高想打生長針？適合誰、可能效果與副作用一次看
原來喝熱牛奶真的助眠！醫師：規律喝，每晚多睡40分鐘
孩子一直咬指甲講不聽？醫師揭原因＋3招溫和戒掉
下裸猝死公務員家中！「真人芭比」突遭開棺驗屍...檢方曝案情大反轉
其他人也在看
銀髮族膳食注重營養 易咀嚼更好吸收
高齡者面臨肌肉流失和骨質疏鬆的威脅，每餐需要比成年人更多的蛋白質、鈣質和維生素D，不過，很多牙口不好的長輩，只能選擇質地較軟的食物來吃。調查發現，國內長者的熱量攝取不足率高達 42%，可能導致免疫...
寒假是培養運動習慣好時機！兒科醫教0到18歲這樣動 3件事是重點
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】寒假到來，應該如何替孩子安排假期行程？兒科陳如瑩醫師指出，運動可促進生長激素分泌，還有助穩定孩子的情緒。相較於學期中課業與補習壓力繁重，寒暑假其實是孩子建立運動習慣的黃金時機，透過營隊或親子活動，孩子可以在探索中找到運動的樂趣，開學後也有機會持續把運動融入生活。從嬰幼兒到青少年，運動著重的方向也各有不同，一致的重點是「安全、好玩、遊戲化」。 孩童運動好處多！不只強身也有助穩情緒 運動對孩子的好處其實相當全面，陳如瑩醫師表示，規律活動能刺激生長激素分泌，促進肌肉與骨骼發展，對成長中的孩童尤其重要，同時還能提升心肺耐力、協調性與姿勢控制。 運動也能替情緒「加分」，身體活動會促進腦內啡分泌，幫助孩子放鬆心情、穩定情緒。完成階段性的小目標，則能帶來多巴胺的正向回饋，孩子感受到成就感，進而增加持續運動的動機。長期下來，也有助於穩定情緒、集中注意力，晚上睡眠品質提升，隔天的精神與食慾都會更好。 趴玩、翻身就是寶寶的運動！幼兒以遊戲為主 陳如瑩醫師也整理出針對不同年齡層孩子的運動建議。0至1歲嬰兒以地板互動為主，透過趴著玩、翻身、抓握、爬行、扶站等都是運動，刺激感覺統合
林柏宏街頭找人蹭飯 親自登門穿圍裙下廚
（中央社記者洪素津台北12日電）演員林柏宏參加實境節目「誰來晚餐」新春特輯，上街尋找願意帶他回家共進團圓飯的家庭，他遇到經營青草茶店的姚家姊妹，還穿圍裙一起做菜，久違的熱鬧餐桌讓他倍感溫馨。
晨悠「MV真的女女親嘴了」 鬆口認：沒有心理準備
晨悠CHENYO在2026推出「差一點的我們」女女戀雙曲企劃，繼曖昧前傳單曲〈本能動作〉之後，在情人節前夕，2/13推出第二支單曲--遺憾後傳〈別說再見〉，描寫一段正在慢慢離開的關係，日常還在，人卻不見的失重感，走到關係真正結束卻還無法放下的時刻。
理科太太闊氣豪灑年終！「員工自填」每人10萬起跳
娛樂中心／曾詠晞報導知名網紅理科太太（陳映彤）所創立的保健品牌於昨（10）日舉行記者會，現場特別邀請代言人韓國天團Super Junior成員「藝聲」站台現身，吸引大批媒體關注。理科太太在受訪時大方分享今年超霸氣的發年終方式，直言品牌近年營收表現亮眼，甚至達到年年翻倍的驚人成長，透露「我們員工的年終獎金是自己填，填多少我就給多少。」此番言論一出令現場記者驚嘆不已。
北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗 56件不合格
臺北市市場處表示臺北農產公司115年1月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗930件...
北市府與輝達簽約 林杏兒：先連結北士科到芝山站
台北市政府與輝達公司11日簽下地上契約，台北市議員林杏兒表示，這象徵輝達海外總部正式落腳台北市北士科，對於市府這段時間的努力，她給予台北市府團隊100分肯定，但面對未來5年即將湧入士北科五萬以上就業人口，市府團隊一刻都不能停歇，首先解決北士科周邊交通壅塞問題，同時，捷運工程也要盡速規劃展開，至少要先連結北士科到臨近芝山站。林杏兒指出，產發局應積極規劃北士科2.0，擴大北士科基地，打造台北AI科技產業廊帶，建議市府團隊成立專案小組，召集都發、交通、教育、工務、產發、觀傳、青年等相關局處，針對北士科與關渡平原整體開發及都市發展，做出通盤規劃，解決未來在北士科周邊可能產生所有民生消費、居住、教育等問題，為台北市帶來全新發展契機。 ...
蝦皮智取店「包裹卡櫃拿不出」！網曝脫困方法 官方教1招解決
這名女子在Threads發文求助，表示她到蝦皮智取店領貨時，發現包裹箱子太大，卻放在單一格櫃位，加上上下層板活動空間有限，導致包裹卡在櫃子裡無法拿出，即使左右挪動也無果。影片曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「我也有遇過，完全拿不出來，要拿的時候真的傻在那裡，最後...
又出現毒蔬菜！台灣人愛吃「3蔬果」農藥超標 7384公斤全銷毀
台北市市場處今（12）日公布1月北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗結果，共計抽驗930件蔬果產品，檢驗結果874件合格，另有56件不符合規定，主要不合格品項為豌豆、辣椒及紅龍果，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計7384公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。
毒害30年！民團促中火春節停煤
燃燒煤、油、氣等化石燃料所產生的毒氣，是引發肺癌、中風、心血管疾病的主要環境因子，全台最容易暴露於上述汙染物的，正是居住在台中火力發電廠周邊的居民。相關團體11日於立法院召開記者會痛批，居民已遭中火侵害30餘年，政府不僅不願正視問題，連「春節停煤」的要求都視若無睹，根本是獨裁政府行為，呼籲行政院長卓榮泰順從民意，給居民喘息的機會。
烏金真相3／暖化烏魚不來假貨橫行 產業陷困境專家獻四大對策
台灣烏魚產業面臨中國烏魚卵假冒「台灣製」低價傾銷，加上全球暖化導致野生烏魚銳減、魚苗供應不足等多重衝擊。責任漁業指標RFI創辦人徐承堉提出四大解方，旨在維護台灣烏魚產業永續發展。首先，應加強烏魚捕撈管制，禁止捕撈魚苗與回頭烏，轉而發展在地烏品種。其次，推動養殖烏魚全面改用人工繁殖魚苗，確保穩定供應並利於產地辨識。第三，修訂食品標示法規，強制烏魚子標示原產地，杜絕混淆。最後，重新檢視魚卵邊境貿易管制，防範大量進口魚卵對本土產業的衝擊。這些措施需同步實施，方能解決台灣烏魚產業的困境。
新台幣升1.8分 收31.46元
（中央社台北12日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.46元，升1.8分，成交金額12.82億美元。
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
許多年輕人因一時衝動發生親密行為，結果染上性病。泌尿科醫師陳鈺昕提到，每年寒假後是診間人潮的高峰期，他根據看診個案統計出「寒假性病排行榜」，並提醒4大砲友地雷行為。尤其遇到對方說「不用戴啦！我很乾淨」，建議立刻拒絕，以免中招。
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。
陳宗彥腦出血送ICU！病況不樂觀 院內下封口令 醫曝「出血位置」決定預後
防疫五月天成員之一、前行政院發言人陳宗彥2/3突感不適，緊急送醫後目前仍在加護病房觀察，消息震驚各界。馬偕醫院強調已組成團隊全力救治，但知情人士表示，病情並不樂觀，目前人還沒醒，昏迷指數只有3。醫師提
不是油害你胖！醫揭「最爛早餐公式」：一堆人以為很健康 牛奶＋雞蛋上榜
你以為早餐清淡＝健康？早餐最怕的不是吃油，而是「該啟動的系統沒被啟動」。重症醫師黃軒指出，很多人早餐不是亂吃，是「吃得太乖」。乖到膽囊不敢動、血糖沒節奏、代謝整天卡關。 最傷身的早餐型態 其實有共同點 不是油條，不是燒餅，而是這個核心問題：「吃了，卻沒給身體任何明確指令」。經過一整晚 8–10 小時空腹後，你的身體其實在等三個訊號： ．碳水化合物→告訴大腦：今天要開始運轉了．蛋白質與脂肪→促進膽囊收縮、穩定血糖．足夠熱量比例→重置代謝節律 如果早餐缺了其中一角，後果不是立刻不舒服，而是長期代謝錯拍。 這3種「看似無害」的早餐？ 1、牛奶＋雞蛋問題不在蛋白質，而在「只有蛋白質」。這組合很常被當成「模範早餐」，但生理學上其實有陷阱，幾乎沒有碳水化合物：．胰島素訊號不足．蛋白質被迫拿去「當燃料」而非修復長期如此，肝腎代謝負擔上升、精神效率下降。重點不是不能吃，而是「不能只吃」。改法：牛奶＋雞蛋＋全麥麵包／燕麥／地瓜。 2、清粥＋醬菜最容易被誤會的「養生早餐」，真正的問題不是清，而是「太單向」：．高鈉、低蛋白．幾乎沒有脂肪膽囊收縮素（CCK）刺激不足。經過一夜濃縮的膽汁，如果早上沒有適度脂肪刺
不吃藥逆轉脂肪肝！哈佛醫師、肝臟病學專家證實：咖啡＋它有奇效
坊間盛傳許多改善脂肪肝的祕方，但到底哪種才有效？美國哈佛大學出身的腸胃肝病醫學博士Dr. Saurabh Seth分享了真正有效的逆轉脂肪肝飲食及飲料，更推薦咖啡1喝法能減輕脂肪肝嚴重程度。 脂
男太胖被分手 3個月瘦成大帥哥血糖血脂變正常，怎麼瘦全公開
106公斤男「被分手」，前女友嫌他太胖堅決分手，失戀的打擊讓他下定決心改變，開始密集健身，並且戒吃2種食物：鹽和油，3個月後他不只狂瘦，而且血脂和血壓快速下降回復正常，體脂率降到12％，身材精實又帥氣
7旬翁每晚狂尿10次睡不好！醫驚見「3病夾擊」：膀胱快操壞了
[Newtalk新聞] 天氣轉冷，許多長輩夜尿頻率增高，若頻繁到影響睡眠，可能是多重泌尿問題。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師分享一例70多歲男性的個案，每晚需上廁所8至10次，確診為「夜間多尿症」，並合併攝護腺肥大及膀胱過動症，治療面臨兩難。顧醫師警告，頻尿問題不可忽視，尤其攝護腺肥大若延誤治療，可能導致膀胱失去彈性，增加治療難度。 顧芳瑜指出，這名7旬老翁有反覆尿滯留的病史，時常需要前往急診導尿。經檢查發現，患者攝護腺體積高達80克，是正常大小約20克的四倍。除了攝護腺阻塞，透過「排尿日誌」分析，顧芳瑜發現患者夜間總排尿量超過全日總量的三分之一，每次平均尿量約80cc，確診患有「夜間多尿症」。 針對夜間多尿的成因，顧芳瑜解釋，這常見於高齡長者，主因是夜間神經退化導致腦下垂體分泌的「抗利尿激素(ADH)」不足或相關內科疾病。正常情況下，ADH會濃縮夜間尿液，讓人不會容易想要半夜上廁所；一旦分泌不足，晚上尿量就會異常增多。此外，顧芳瑜進一步強調，該患者因攝護腺長期阻塞，膀胱必須更用力收縮才能排尿，久而久之變得敏感，演變成「膀胱過動症」，只要一點尿意就急著跑廁所。 顧芳瑜坦言，像這類面臨「3病夾
快測！「這5項」過不了恐活不久 很多人第一項就不行
你不需要等到80歲才知道自己能不能長壽，因為你自己身體，從中壯年，早就洩題了。重症醫師黃軒指出，我們不是靠算命，也不是靠基因檢測，而是藏在你每天都在做、卻從沒認真想過的5個日常生活的習慣。 1、你走路樣子在老年醫學裡，走路速度被稱為「第六生命徵象」，和血壓、心跳同一等級。走路整合了心肺、肌肉、神經與平衡等系統，步速快，代表整體功能好。．自測標準（10 公尺）：≥1.2 m/s非常好；0.8–1.1 m/s尚可；<0.8 m/s需介入．你可做的事：規律快走、間歇訓練與下肢力量訓練．系統性回顧顯示：步速每增加0.1 m/s，死亡風險下降約12%。在75歲族群中，走最快的一群，10年存活率是最慢者的4–5倍。好消息是：這些快走訓練，真的能改善死亡風險 2、你「握得住」東西嗎？它是全身肌肉與神經狀態的縮影。握力反映全身肌力與神經健康，與死亡風險、失能高度相關。．居家快測：能輕鬆單手提1公升水瓶1分鐘→基礎合格；拿不穩、很快痠→肌力流失警訊．你可做的事：阻力訓練、日常多用手搬提、握力器練習．重量級研究：追蹤14萬人發現，握力每下降5公斤，全因死亡風險上升16%。關鍵事實：肌肉不是老了才掉，是你平