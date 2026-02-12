小孩狂喝牛奶卻長不高？醫師揭：少了這4樣，補再多鈣也沒用

想讓孩子高人一等，除了喝牛奶，補充維生素D、適度運動與充足睡眠，缺一不可。（Gemini生成示意圖）

不少家長擔心孩子長不高，天天逼喝牛奶，希望多補鈣就能「高人一等」。但天祥醫院副院長江坤俊醫師提醒，長高從來不是只靠牛奶，若少了維生素D、充足睡眠、運動和基因，再怎麼補鈣效果都有限。

第一，影響最大的就是基因。身高有相當比例受父母影響，如果爸媽身高本來就不高，孩子要突破到極端身高並不容易。江醫師直言，若父母平均只有160、170公分，卻期待孩子長到200公分，並不切實際。基因決定了大致範圍，後天努力是在這個範圍內「盡量發揮」。

第二，是維生素D。很多人只知道牛奶有鈣，卻忽略鈣要被身體吸收、送進骨頭，必須仰賴維生素D幫忙。若體內維生素D不足，鈣質就算吃進去，也可能無法有效利用，自然難以幫助骨骼生長。

第三，是充足睡眠。生長激素大多在夜間深層睡眠時分泌，如果孩子晚睡、熬夜滑手機，會影響生長激素分泌，等於錯過長高的黃金時間。規律作息、充足睡眠，是促進身高發展的重要條件。

第四，是運動。適度運動能刺激生長激素分泌，也能促進骨骼與肌肉發展。跳躍類運動、戶外活動不僅幫助骨骼承重刺激，還能曬太陽合成維生素D，可說是一舉兩得。

江醫師強調，想讓孩子長高，不能只把希望寄託在牛奶上。基因決定天花板，營養、維生素D、睡眠與運動則決定能不能長到最好狀態。除了喝牛奶補鈣，也得把生活習慣調整好，才是真正的關鍵。



