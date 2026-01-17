小孩玩瘋！台版侏儸紀樂園「1500坪、70隻動態恐龍」

恐龍嘴巴大張開，發出怒吼聲。（圖／東森新聞）





下週末，寒假就正式報到！台北侏儸紀公園震撼開園，占地1500坪的恐龍樂園，有70隻會動的恐龍裝置，開園第一天，就吸引許多家長帶小孩前來體驗，還能體驗餵恐龍吃草，跟騎在恐龍身上。不過因為恐龍吼叫太擬真，有小朋友剛入園秒被嚇哭。

恐龍叫小孩哭，恐龍嘴巴大張開發出怒吼聲，小孩嚇到哭著問爸爸媽媽，怎麼帶我來這邊。這裡不是Discovery，而是新北關渡的恐龍體驗沉浸園區。

高13公尺、長20公尺的腕龍，它的頭不只會擺動，嘴巴也會張開，搭配音效逼真度超級滿。占地1500坪的大園區，現場裝設70隻動態恐龍，大小朋友站在恐龍前擺拍，體驗超近距離互動，只用看的可不過癮，還能騎在恐龍上。

小朋友：「我想下來，我想下來。」

時間快到了，坐在恐龍背上前後晃動，小朋友是真的嚇到了。想體驗輕鬆一點的餵牛羊吃草早就不稀奇，園區內也可以餵恐龍吃草。

小朋友vs.家長：「掉出來了耶！」

一束一束青草放入恐龍嘴巴，小朋友玩得超開心，還有恐龍擂台戰可以玩，敲打按鍵比拼哪隻恐龍更厲害。迎接寒假到來，各式活動推出，大批家長帶小孩要體驗恐龍展，一早就在排隊等著入園。

記者vs.家長：「這真的還滿真實的。（是第一次來到園區？）對，然後小朋友最近又滿喜歡恐龍的。」

家長：「滿逼真的，其實昨天就有來，今天再來一次，像那個梁龍就很大隻，應該沒看過那麼大隻的，餵草這個也是第一次看到。」

超擬真恐龍展，有小朋友被嚇哭，也有人玩得不亦樂乎。

