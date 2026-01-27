小孩皮膚狂冒紅疹！醫一問搖頭「1類衣服」惹禍：一堆人穿錯

生活中心／游舒婷報導

天氣變化大，幫孩子穿衣服也要注意！兒童感染科醫師顏俊宇發文提醒，近日看到不少爸媽帶孩子來診所求診，原因是孩子身上冒出紅疹，爸媽擔心是否過敏或是傳染病。醫師進一步詢問病史後才發現，原來元凶是「內刷毛」衣服！

小孩背後出現紅疹，醫師點名元凶是「刷毛」毛衣。（圖／取自雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師）

顏俊宇醫師在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」分享，最近因為天氣變化，診間看到不少身體冒出紅疹的孩子，爸媽們都相當擔心，著急詢問是不是過敏或是傳染病？但仔細一問，才發現原因是衣服。

廣告 廣告

接觸皮膚面要純棉

顏俊宇醫師指出，患者身上的紅疹是因為有內刷毛的衣服造成，雖然內刷毛保暖，但對皮膚敏感、有過敏體質的孩子來說，是皮膚的災難。因為刷毛的化纖材質粗糙，直接接觸皮膚太刺激；加上這種衣服雖然保暖但是排汗功能差，孩子活動量大，汗水悶住就容易誘發熱疹、蕁麻疹。

洋蔥式穿搭第一層要慎選

顏俊宇醫師建議，如果要幫孩子穿刷毛衣服，建議接觸身體的第一層一定要選擇「純棉」材質，搭配洋蔥式穿法，這樣既能保暖，又能避免刺激性材質直接接觸皮膚。如果紅疹已經發作了，顏俊宇醫師建議，可以透過三招照顧皮膚，包括洗澡水溫不要太高、用清水簡單清潔、做好保濕。

更多三立新聞網報導

挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫

8成確診已末期！研究揪「1飲食習慣」成癌王元凶

用LINE Pay錯過中獎發票！他少檢查1處 崩潰：一整年白忙

吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因

