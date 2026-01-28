小孩看電影哭鬧狂踹椅！全場崩潰 美麗華「霸氣舉動」網讚爆

1月24日下午4點30分，大直美麗華影城放映宮崎駿經典動畫《魔法公主》4K紀念版IMAX特別場，原本應是影迷期待已久的觀影盛會，卻因一對家長攜帶兩名未滿6歲兒童入場，演變成觀影體驗災難。

根據現場觀眾描述，兩名孩童疑似因電影畫面受到驚嚇，整場持續哭鬧奔跑，更多次踢踹前排座椅椅背，甚至打到前座觀眾頭部。儘管多位觀眾出聲制止要求安靜，該對家長卻未積極管束，甚至逕自滑手機，放任孩童持續騷擾其他觀眾，導致現場觀影秩序完全失控。

受害觀眾事後在社群平台Threads發文控訴，質疑美麗華影城為何未落實電影分級制度，放任不符年齡要求的幼童進場觀賞。該文迅速引發共鳴，多位同場觀眾現身證實當時混亂情況，表示花費更高票價購買特別場次，卻遭遇如此糟糕的觀影體驗，令人無法接受。

面對排山倒海的批評聲浪，美麗華影城於26日正式發布道歉聲明。聲明中表示，公司高度重視此次事件，對當日受影響觀眾致上最誠摯歉意。為表達負責誠意，決定提供補償方案：凡持有當日該場次實體票根的觀眾，可於1月29日中午起至3月31日止，前往影城6樓櫃檯領取每人兩張IMAX電影兌換券，使用期限至今年12月31日，不限觀看任何電影。

值得注意的是，美麗華在補償公告中特別註明「除I排22、23、24、25號座位不適用本補償方案外」，明確排除當事家長座位，此舉贏得網友一片讚聲。網友紛紛留言表示「特地排除那一家人真的要大讚」、「明辨是非」、「活該你賺錢」，更有人建議應將該對父母列入黑名單。

美麗華影城表示，已進行內部檢討，將徹底檢視作業流程，加強執行電影分級規範，從源頭確保每位觀眾的觀影品質，避免類似情況再次發生。此次事件不僅凸顯家長公德心問題，也提醒各大影城應更嚴格把關分級制度，共同維護良好的觀影環境。

