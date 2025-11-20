小孩神經多樣性行為易「失控」 甄瑞興：需正確識別與介入

▲甄瑞興於龍華科技大學演講。

【記者 郭夢迪／台北 報導】當標準化教育體制無法涵蓋所有孩子的節奏，神經多樣性的青少年常被貼上「失控」、「不聽話」的標籤。近日發生於新北的校園暴力事件，引發社會討論。對此，亞東紀念醫院神經醫學部中心主任甄瑞興在龜山龍華科技大學，與200多個大學老師們演講時強調：「這些孩子不是壞，而是與我們不一樣。他們需要的是理解與支持，而不是排除。」

「神經多樣性」（Neurodiversity）是指一些大腦功能方式與典型大眾不同的人，包括自閉症類群（ASD）、注意力不足過動症（ADHD）、閱讀障礙等。甄瑞興指出，這些孩子在情緒調節、社交互動與學習上表現獨特，若缺乏支持，往往被誤解為「故意搗亂」。「社會若總用缺陷的眼光看他們，只會讓這些孩子越來越邊緣化。」

甄瑞興指出，神經多樣性的家庭普遍缺乏可依賴的支持系統，「很多父母看見孩子與眾不同，卻不知道該去哪裡尋求幫助，有的甚至因此長期自責與挫敗。」他呼籲，家長應勇於尋求醫療與心理專業協助，也可透過「台灣青少年神經多樣性行動協會」了解更多資源。

甄瑞興分享多位青少年協助案例。一位少年小洋曾自白：「我不知道如何交朋友，不喜歡改變，噪音與燈光常讓我崩潰，我不是不想配合，只是不知道怎麼做。」他的描述凸顯神經多樣性孩子的內在掙扎與壓力。

為填補教育與醫療之間的照護斷層，甄瑞興表示，2026年起協會將引進美國猶他州Telos的「生活導師制度」，培訓更多陪伴神經多樣性孩子的導師。「生活導師不是老師，也不是醫師，而是協助孩子穩定生活節奏、學習自我調節的實務角色。他們與孩子同行，訓練情緒管理、時間安排等核心能力，是制度與家庭間重要的連結者。」

甄瑞興也提醒，神經多樣性不是疾病，而是人類自然差異的一部分。「若我們能多一分理解，少一分糾正，這些孩子將有機會活出真正的自己。」他強調，協會將持續推動專業培訓與政策倡議，幫助台灣建立「看見差異、接住差異」的支持網絡。（照片／甄瑞興醫師提供）