小孩稱未婚妻「姑姑」！男子登記前得知「實情」崩潰：還要結嗎...網友疾呼1句話
「這個婚該結嗎？」一名男網友透露，在登記結婚前夕意外得知，丈人家中的一個「看似沒有爸媽」的小孩，竟是未婚妻的親骨肉，讓他陷入一陣徬徨，猶豫是否該繼續這段感情，貼文曝光掀起網友一面倒反應。
一名即將與未婚妻登記的男子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文求助網友。他表示，岳母家中有一個小孩，平時都稱呼未婚妻為「姑姑」，卻完全沒有見過孩子的爸媽，雖然心有存疑，但仍對他疼愛有加，不料在登記結婚前夕，竟發現這個孩子原來就是未婚妻的親生孩子。
原PO表示，替孩子沒辦法「直接叫媽媽」感到心疼，面對孩子心中更是沒有一絲責怪，反觀未婚妻不斷隱瞞自己，直到登記前夕才說出實情，讓人十分難受。
他坦言，可以理解未婚妻可能害怕沒辦法被接受，不得不隱瞞有孩子一事，但這種感覺真的不好受，心中也不時會懷疑，對方是不是還有其他事沒有說實話，彼此的信任一夕之間蕩然無存，「這個婚該結嗎？還是甚至這段感情該不該繼續？」
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛「勸退」原PO，「 不要結了，苦了自己而已」、「以後會有隱瞞不完的事」、「不要結，因為被欺騙心底已經有疙瘩存在、也不信任了」、「有小孩又怎樣，為何不敢一開始就承認」。
也有人說，「先推遲登記跟結婚，因為對方犯的不是小過錯，不可能在這種情況下還去登記」、「連自己孩子都無法光明正大，這心態很有問題」、「以後不知道還有多少事能聯合她娘家騙你」。
有網友則認為，可以反思自己最在意的點是什麼，並且好好思考是否能真正接受這個孩子，或是換位思考「當初她如果老實跟你講你還會結嗎」。他也建議，既然已經得知狀況，應該要清楚溝通，「還沒登記還可以止損，往好處想至少你不是在結婚後才發現這件事情」。
