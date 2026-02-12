小孩聰不聰明，8個月大就能看出來！「這特徵」越明顯智商越高





「寶寶怎麼坐不住？一直翻東翻西」、「怎麼玩具一下就玩膩？」這個過去常被視為「分心」或「找麻煩」的行為，如今可能是智慧發展的早期線索。

在嬰兒僅8個月大時，荷蘭拉德堡德大學的行為研究所人員採用發展心理學中常見的「視覺新奇偏好測試」，作為衡量嬰兒好奇心的指標。實驗中，嬰兒會同時看到「熟悉圖像」與「全新、從未見過的圖像」，研究人員則精確記錄他們注視不同畫面的時間長短。

好奇心越高，智力測驗分數越高

結果顯示，嬰兒之間存在明顯的個體差異：

高好奇心組 ：能快速處理完熟悉資訊，並將注意力長時間集中在新奇刺激上。

低好奇心組：對新舊資訊的區分較不明顯，或需要更長時間才能轉移視線。

更重要的是，當這群孩子3歲時，研究團隊再度對他們進行標準化智力測驗（IQ test），結果出現明確趨勢：8個月大時好奇心表現較高的孩子，在3歲時的整體智力分數明顯高於平均值，尤其在語言理解、邏輯推理與空間概念等面向表現突出。



研究團隊指出，這並非單純「愛看新東西」這麼簡單，而是反映了嬰兒大腦在早期就展現出不同的資訊處理特質。

心理學家解釋：關鍵在「資訊處理效率」

心理學家分析，好奇心其實是嬰兒「大腦資訊處理速度」的明顯表現行為之一。研究作者指出：「好奇心強的嬰兒不只是被動地『看』，而是在主動吸收、編碼並比較環境中的資訊。他們能快速過濾舊訊息，騰出認知資源去探索新的刺激，這樣的處理模式，為未來的學習能力打下穩固基礎。」



簡而言之，越能有效處理資訊、越願意主動探索的嬰兒，越容易在日後轉化為語言、推理與學習優勢。

後天也能培養

研究團隊也強調，雖然智力發展與遺傳因素密切相關，但後天環境的刺激與支持，同樣扮演關鍵角色。家長不必急著「超前部署」，反而可以從日常互動中，呵護孩子的探索動機。專家建議家長可從三個方向著手：

適度更新環境：定期更換玩具、圖卡或繪本，提供新鮮但不過度刺激的視覺經驗。 跟隨孩子的視線：當孩子注視新事物時，給予簡單的語言描述，如顏色、形狀或名稱，強化探索與語言連結。 保護探索行為：在安全範圍內，允許孩子觸摸、翻弄新物品，而非急著制止或糾正。

愛東張西望、不耐煩，可能正是天賦的起點

這項研究不僅為「好奇心」提供了清楚的科學證據，也提醒大人重新看待孩子的行為表現。與其過早要求專注、安靜與成果導向，保護孩子對世界最原始的好奇與探索慾望，或許才是長遠來看，最重要的教育投資。

