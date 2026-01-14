小孩肚痛慎防「6大警訊」 輕微一動就痛恐是腹膜炎

孩童腹痛若伴隨特定警訊必須立即就醫。永愛診所醫師黃心平分享日前診所收治一名國中生個案，該學生出現六大警訊中的兩項症狀，經超音波檢查後發現闌尾發炎，轉診至醫院進行電腦斷層掃描確診為闌尾炎，最終接受手術治療，術後已恢復正常。

導致孩童腹痛的因素相當多元，從便秘、脹氣、腸胃炎等常見問題，到心理壓力引發的症狀都有可能。 （示意圖／Pixabay）

黃心平在臉書粉專「永愛診所」發文指出，導致孩童腹痛的因素相當多元，從便秘、脹氣、腸胃炎等常見問題，到心理壓力引發的症狀都有可能。他強調，雖然多數腹痛經過休息即可緩解，但若出現特定警訊，建議盡快帶至兒科急診或門診接受評估。

孩子腹痛6大警訊如下

1.痛點固定

孩子每次都指著同一個地方痛，而不是摸來摸去說「這裡痛那裡痛」。若為右下腹痛，正是闌尾炎常見地方。

2.痛到影響作息

若是功能性腹痛，通常睡著就不痛了，因此，「孩子半夜睡著後被痛醒」是非常重要的警訊；此外，孩子走路彎著腰，或是躺著不敢翻身、稍微震動到就痛，可能是腹膜炎徵兆。

3.嘔吐物顏色異常

吐出黃綠色膽汁，代表腸道阻塞；吐出鮮血或咖啡色渣渣也屬異常。

出現血便，像是草莓果醬般的黏液血便，可能是腸套疊；或出現黑便，像柏油一樣黑黑亮亮的，也屬異常。 （示意圖／Pixabay）

4.出現血便或黑便

出現血便，像是草莓果醬般的黏液血便，可能是腸套疊；或出現黑便，像柏油一樣黑黑亮亮的，也屬異常。

5.伴隨其他全身症狀

不明原因發燒、皮膚出現紫斑或皮疹（需排除過敏性紫斑症）、體重莫名減輕、生長遲緩等。

6.嬰幼兒間歇性劇烈哭鬧

嬰幼兒間歇性地劇烈哭鬧，哭鬧時雙腿向腹部蜷縮，安靜幾分鐘後又開始哭，可能是典型的腸套疊症狀。

黃心平最後提醒，若孩童僅是肚臍周圍隱隱作痛，且仍能正常進食玩耍，通常可先行觀察，多半是便秘或脹氣所致。但只要出現上述任何一項「紅旗」警訊，務必交由專業醫師進行詳細檢查。

