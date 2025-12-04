小孩被控校園霸凌 賴瑞隆：配合校方釐清並引導尊重他人

對於就讀小學的孩子遭指控毆打同學，賴瑞隆表示會全力配合校方釐清真相。（翻攝自臉書@賴瑞隆）

南部一所國小爆出校園衝突，有家長控南部立委的兒子在校毆打同學，且校方處理態度消極。對此，有意角逐2026年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆回應，會全力配合校方釐清真相，同時加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度。

據《TVBS新聞網》報導，受害同學家長控訴，今年10月中旬，孩子遭同儕徒手毆打頭部與身體，孩子害怕逃到廁所躲起來，孰料對方鏡賭在廁所門外威脅長達12分鐘，甚至出言恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」直至其他人發現才救出孩子。

怎料事發後，校方處理此事顯得相當消極，直至近日受害同學家長報案，才知對方家長事有意角逐市長參選人的家人。校方則澄清，案件已依規定正式通報並啟動調查程序，承諾會確保過程公開、公正，保障學生安全，也會持續與雙方家長聯繫處理。

對此，賴瑞隆今（4日）晚間證實家人在與校與同學發生糾紛，「作為家長的我也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。」賴也指出「小孩在同儕間難免發生衝突，但我們會加強教育尊重、同理、負責。」盼社會給孩子必要的輔導與成長空間。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

