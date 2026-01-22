小孩要200元餐費起疑 心理師認親子教育卡關：信任很重要

陳品皓坦言自己也會在教育上卡關。（公視提供）

臨床心理師陳品皓在公視《誰來晚餐》第16季拜訪在27歲動正顎手術的雨瑄一家人。長期教導家長如何與孩子溝通的陳品皓坦言，他仍在父親角色中的掙扎，他還不知道該如何找到一個心理師跟家長的角色平衡，「我都覺得我是一個很可以溝通的人，但事實上回到親子關係裡面，就發現我根本就沒在溝通。」

陳品皓舉例，某次孩子提出星期天要跟同學去圖書館看書，詢問可不可以給200元餐費。陳品皓聽後的第一個念頭，是認定孩子一定不是要去圖書館看書，而是為了要跟朋友聚餐或是窩在一起玩手機。他萌生這念頭後發現，若自己都沒有辦法去信任孩子時，那講什麼後面的溝通其實都是多餘的。

廣告 廣告

陳品皓（右2）首次跟著《誰來晚餐》拜訪受訪家庭。（公視提供）

受訪家庭的分享也觸動陳品皓內心深處記憶，他想起離世的母親，曾在他最沒有自信、對自己充滿懷疑的時期，跟他說過一句至今仍溫暖著他的話：「她跟我說，她對我有一種相信，無論任何東西、任何領域，只要我願意努力，她相信都會因為我這個努力而不一樣。」這份被相信的力量，成了他一路走來最重要的支撐，也讓他相信，陪伴與信任，往往比任何技巧都來得深遠。

陳品皓不僅是受訪雨瑄的所崇拜的專家，也是知名親子PODCAST《關係相談所》的主持人之一，與精神科醫師鄧惠文聯手主持。他長年關注青少年與家庭關係，寫過多本心理暢銷書，用幽默又貼近生活的方式，陪伴許多人走過情緒風暴。

首次擔任節目來賓，陳品皓坦言內心充滿感動，表示當邀請被慎重地提出時，自己感受到一份難以推辭的「託付感」，因此毫不猶豫答應前來。他在餐桌上與受訪家庭迅速拉近距離，對親手料理的馬鈴薯燉牛肉、虱目魚充滿興趣，不時穿插幽默玩笑，讓原本略顯緊張的氣氛逐漸變得自在輕鬆。

聊天過程中，陳品皓也展現心理師的專業本色，關心年輕世代對未來的選擇與迷惘。當雨瑄談及即將前往澳洲打工的計畫，陳品皓一邊傾聽、一邊共感，直言「非常需要轉換」的心情自己也曾深有體會。他肯定跳脫既有環境、拓展視野的勇氣，認為這些無法從教科書學到的經驗，往往才是形塑一個人最關鍵的養分。《誰來晚餐》全新第16季現正熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

更多中時新聞網報導

流感連2周升溫 估春節達就診高峰

索尼公開賽》後9洞抓3鳥超車 戈特魯普開門紅

履歷要求家庭個資 雇主當心踩雷