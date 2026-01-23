小孩貪玩「密碼鎖夾鼻子」拔不出！慘變「牛魔王」消防員憋笑

國際中心／綜合報導

小孩子天性活潑好動，難免偶爾調皮愛玩，有時還會鬧出令人啼笑皆非的插曲。中國湖南懷化近期發生一起小意外，小男孩把密碼鎖環往鼻樑上套，結果下秒鎖環卡死脫不掉，只好哭著求救。雖然消防員最終成功協助脫困，但看到小男孩宛如「牛魔王」模樣，仍忍不住笑了出來，調侃「下次還要這樣玩嗎？」小男孩也嚇得馬上搖頭，互動逗樂許多網友。

綜合《星視頻》等中媒報導，中國湖南1名小男孩近日玩耍時一時興起，拿起手中的密碼鎖套在鼻樑上，結果疑似用力過猛，導致鎖環卡住無法取下，瞬間變成「小小牛魔王」。家長眼見嘗試多種方法都無法脫困，又擔心強行拉扯會導致孩子受傷，只好跑到當地消防局求援。

看到小男孩手足無措的模樣，消防員先是溫柔安撫、詢問「痛不痛？」但小男孩只是搖頭，消防員見狀忍不住笑出來，「不痛啊，那下次還要調皮嗎？」不過，消防員依舊謹慎對待，精準定位後用鉗子夾住鎖環用力一剪，下秒「喀嚓」一聲、鎖環終於脫落。雖然小男孩眼泛淚光，但全程乖乖配合、沒哭鬧，離開前被消防員提醒「下次還要這樣玩嗎？」還直搖頭，可見仍有些驚嚇，這一幕既滑稽又令人心疼。

小男孩的模樣宛如「牛魔王」。（圖／翻攝「星視頻」微博）

畫面曝光後，網友們都為小男孩鬆一口氣，也不免笑說「給我看笑了，有點不地道，但是忍不住」、「原諒我不厚道的笑了」、「小朋友的鬼點子真是多啊」、「現實版的牛魔王」、「幸好最後沒事啊，下次別那麼調皮了」、「看到他乖巧的模樣莫名有些心疼哈哈哈」。

