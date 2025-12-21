小孩跨年撐不到半夜？「1地點」8點放煙火、無人機大秀 家長推爆

記者李育道／台北報導

兒童新樂園跨年考量小朋友無法熬夜，提早至6點50分就開始，最後一場煙火也於晚間8點26分就結束。（圖／兒童新樂園）

跨年夜人潮擁擠、活動時間又偏晚，對不少家長而言並不友善，近日卻有網友在社群分享另類選擇，指出帶孩子到兒童新樂園跨年，「時間剛好配合小孩作息」，不用熬夜也能看到煙火與無人機表演，引發家長討論。

該名網友表示，兒童新樂園跨年活動不僅有煙火與無人機秀，施放時間安排在晚間時段，先是晚間6時50分登場長達480秒的近距離無人機大秀，接著於晚間7時與8時26分，兩度施放合計600秒的煙火秀，孩子看完表演仍能在合理時間返家休息，園區也延長營運至晚間9時30分，「還可以玩好玩滿」，直言是適合親子族群的跨年方式。

對此，兒童新樂園指出，跨年夜主題為「Break Through the Sky幸福心樂園」，無人機演出將呈現摩天輪、年度字樣等圖像，並搭配音樂與煙火展演。當天營業時間延長至晚間9時30分，讓親子能在煙火結束後仍有緩衝時間離場。

兒童新樂園跨年將由無人機演出呈現摩天輪、年度字樣等圖像，並搭配音樂與煙火展演。（圖／兒童新樂園）

此外，跨年活動也搭配親子節目安排，包含YOYO家族見面互動，園區並販售一日遊樂券，供民眾於指定時段內搭乘園內大型遊樂設施。

近年兒童新樂園跨年活動逐漸受到家庭族群關注，主打「提早跨年」與「時差跨年」概念，讓部分家長選擇先帶孩子參與園區活動，再視情況轉往市區跨年晚會，形成不同於以往熬夜守歲的跨年模式。園方也透露，今年跨年夜將同步迎來兒童新樂園成立11年、累計入園人次突破2,000萬的重要節點，將於活動中一併進行紀念儀式。

